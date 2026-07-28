Adapter l’industrie maintenant pour éviter la facture climatique de demain

Les vagues de chaleur ne constituent plus seulement une urgence sanitaire. Elles perturbent la production, les transports, l’énergie et l’agriculture, tout en fragilisant l’économie et les finances publiques. Leur répétition transforme la canicule en risque économique structurel. Pour les entreprises, l’adaptation devient une condition de continuité d’activité et le retard accumulé prépare des dépenses plus lourdes.

La France a connu deux vagues de chaleur entre le 17 juin et le 19 juillet 2026. Deux tiers des 53 épisodes recensés depuis 1947 se sont produits depuis le début du XXIe siècle. Dans une France plus chaude de 2,7 °C, le nombre de jours de vague de chaleur pourrait être multiplié par cinq par rapport à la période 1976-2005, puis par dix avec un réchauffement moyen de 4 °C.

Cette évolution donne une portée particulière au scénario économique construit pour la période 2026-2030. En reproduisant les cinq années les plus chaudes observées dans chaque pays entre 2014 et 2024, l’étude estime que les pertes cumulées de PIB pourraient atteindre 5 à 7 % dans les économies les plus exposées. Pour la France, elles représenteraient 240 milliards de dollars, soit environ 206 milliards d’euros dans la conversion retenue. Ce montant constitue un scénario de stress et non une prévision certaine.

Les premières conséquences se font sentir sur le travail. Au-delà de 30 °C, les pertes de productivité s’accélèrent. Entre 30 et 35 °C, chaque degré supplémentaire ferait diminuer la production horaire d’environ 1,14 euro, soit près de 3 % de la production horaire moyenne étudiée. La consommation d’énergie augmenterait parallèlement d’environ 1,2 % par degré.

Des pertes qui traversent toute l’économie

Dans l’industrie, les conséquences prennent la forme de ralentissements, de pannes et d’arrêts préventifs. Chambres froides, centrales, raffineries et sites de production ont souvent été dimensionnés à partir de températures historiques désormais régulièrement dépassées. La chaleur peut réduire les performances du refroidissement et imposer des interruptions afin de préserver les installations comme les salariés.

Pendant la canicule de juin 2026, EDF a réduit de 8,7 % la production provenant de son parc nucléaire. Les centrales situées au bord des fleuves doivent respecter des limites liées à la température de l’eau et aux rejets thermiques. Dans les transports ferroviaires, la SNCF a supprimé des circulations, tandis que les fortes températures ont imposé une surveillance accrue des rails et des caténaires. Le rail peut en effet se dilater et la caténaire se détendre, ce qui peut conduire à ralentir le trafic ou à engager des opérations de maintenance.

Dans l’agriculture, l’effet dépend du stade des cultures, de l’état hydrique des sols et de l’accès à l’irrigation. Les premières évaluations de l’été 2026 font état de rendements menacés pour plusieurs grandes cultures, sans qu’un bilan définitif puisse encore être établi.

Le retard d’adaptation crée une double facture

L’impact macroéconomique reste difficile à isoler immédiatement. L’Insee n’avait pas détecté d’effet significatif des canicules de 2025 sur la croissance à très court terme. Certaines pertes avaient été compensées par une production agricole meilleure qu’en 2024 et par les achats de produits rafraîchissants. Les dommages peuvent donc apparaître avec retard ou être temporairement masqués dans les indicateurs agrégés.

Cette absence d’effet immédiat ne supprime pas le coût futur du retard. Reporter l’adaptation expose les entreprises à financer d’abord les mesures d’urgence, les arrêts d’activité et les réparations, puis la modernisation accélérée d’équipements devenus inadaptés. Les travaux consacrés au financement de l’adaptation recommandent d’intégrer systématiquement le risque climatique dans les investissements déjà programmés. Adapter un bâtiment, un réseau de refroidissement ou une ligne de production lors de sa rénovation évite de devoir intervenir prématurément sur un actif récent.

Dans tous les cas, le retard alimente une dette climatique industrielle. Chaque installation conçue à partir de températures devenues obsolètes augmente le risque d’actifs moins performants, plus coûteux à exploiter ou indisponibles pendant les épisodes extrêmes. Dans le scénario économique étudié, la baisse de la formation de capital fixe dépasserait les pertes de consommation et atteindrait 8 % en moyenne dans les pays concernés. La chaleur réduirait alors l’investissement, puis la capacité productive future.

Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) s’appuie sur la Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), qui prépare la France hexagonale à un réchauffement moyen de 4 °C en 2100. Pour l’industrie, la résilience passe par le redimensionnement du refroidissement, l’isolation, la ventilation, le suivi thermique et l’organisation du travail. Ne pas intégrer ces paramètres aujourd’hui revient à cumuler demain pertes d’exploitation, réparations et investissements menés dans l’urgence.