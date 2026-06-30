Comment les canicules perturbent le fonctionnement du réseau ferré

La chaleur est devenue un paramètre majeur de l'exploitation ferroviaire. Lorsque les températures s'envolent, les rails se dilatent, les caténaires se détendent et les équipements électroniques deviennent plus sensibles aux défaillances. Des phénomènes physiques connus qui se traduisent par une augmentation des contraintes opérationnelles sur le réseau ferré français.

Ralentissements, suppressions de trains, incidents techniques… les épisodes de canicule qui frappent désormais régulièrement la France mettent en lumière la vulnérabilité croissante du réseau ferroviaire national. Souvent présenté comme l’un des modes de transport les plus résilients face aux enjeux climatiques, il apparaît néanmoins comme fortement dépendant des conditions météorologiques. L’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur soumet les équipements à des contraintes physiques pour lesquelles une partie du réseau historique n’a pas été dimensionnée.

Le principal risque concerne la dilatation thermique des rails. Constitués à environ 95 % d’acier, ces rails augmentent de longueur lorsque leur température s’élève. Si les contraintes mécaniques deviennent trop importantes, la voie peut subir un phénomène appelé « flambage », correspondant à une déformation latérale du rail sous l’effet des efforts de compression. Même si les longs rails soudés modernes limitent considérablement ce risque, la surveillance reste indispensable lorsque les températures atteignent des niveaux exceptionnels. SNCF Réseau estime qu’un rail peut dépasser 52 degrés lorsque la température de l’air atteint 37 degrés, et un record de 64,7 degrés a été mesuré près de Nîmes en 2019.

Lorsqu’un risque de déformation est identifié, le gestionnaire d’infrastructure impose alors des limitations temporaires de vitesse. Cette mesure vise à réduire les contraintes exercées sur les voies et diminue le risque qu’une anomalie évolue en incident majeur. Ces ralentissements constituent avant tout une mesure préventive destinée à maintenir un niveau de sécurité élevé tout en conservant le plus grand nombre possible de circulations.

Les lignes électrifiées sont également exposées à la chaleur via leurs caténaires. Ces câbles doivent rester parfaitement tendus afin d’assurer un contact permanent avec le pantographe du train. Sous l’effet de la chaleur, les fils conducteurs se dilatent et peuvent se détendre malgré les systèmes de contrepoids installés pour compenser ces variations. Une caténaire insuffisamment tendue risque alors d’être arrachée par le passage d’un train, provoquant des interruptions de circulation parfois longues. Il s’agit aujourd’hui de l’un des risques opérationnels les plus fréquents lors des épisodes caniculaires.

La chaleur s’attaque aussi aux systèmes électroniques

L’infrastructure ferroviaire moderne repose aussi sur des milliers d’équipements électroniques, nécessaires à la signalisation, aux postes d’aiguillage, aux capteurs et systèmes de contrôle-commande. Or ces composants voient leurs performances diminuer lorsque la température ambiante augmente fortement. Les armoires techniques situées en bord de voie peuvent ainsi subir des surchauffes, entraînant des défaillances ponctuelles de signalisation ou des dysfonctionnements des systèmes de gestion du trafic. SNCF Réseau a engagé depuis plusieurs années des programmes de modernisation visant à améliorer la ventilation, le calfeutrage et parfois la climatisation de ces installations.

La chaleur et la sécheresse augmentent également le risque de feux de végétation le long des emprises ferroviaires. Ces « feux de talus » peuvent endommager les câbles, perturber la signalisation, réduire la visibilité des conducteurs ou nécessiter l’interruption temporaire du trafic pour permettre l’intervention des secours. Ce phénomène est devenu suffisamment fréquent pour être intégré aux plans saisonniers de gestion des risques climatiques du gestionnaire d’infrastructure.

Pour faire face à cette nouvelle réalité climatique, SNCF Réseau déploie depuis plusieurs années des outils de prévision avancés comme Metigate, capable d’estimer la température des rails sur près de 180 sites du réseau. Les opérations de maintenance préventive sont renforcées avant chaque été, tandis que les nouvelles infrastructures intègrent des critères de résilience climatique plus exigeants. Toutefois, l’adaptation du réseau nécessitera des investissements importants sur plusieurs décennies. Le défi n’est plus seulement de gérer des épisodes exceptionnels, mais d’adapter durablement un réseau historique à des températures qui deviennent progressivement la norme.