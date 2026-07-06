Climat : les investissements stagnent, alors que l’urgence demeure

Dans un récent rapport, l’Institute for Climate Economics (I4CE) dresse un état des lieux des investissements climatiques en Europe. Si les investissements dans l’éolien, les réseaux électriques et la rénovation des bâtiments sont insuffisants, d’autres secteurs sont néanmoins en bonne voie : le stockage par batteries, le solaire, les bornes de recharge et la fabrication de cleantech.

En 2025, les investissements climat ont atteint 534 milliards d’euros, un chiffre qui peut sembler impressionnant. Pourtant, il couvre à peine 61 % des besoins annuels permettant d’atteindre les objectifs de l’UE pour 2030 : 878 milliards d’euros par an.

De gros écarts sectoriels

Commençons par le positif. Le rapport met en avant quelques secteurs dont la progression semble aller dans le bon sens, vis-à-vis des objectifs de 2030 :

le stockage par batteries, en forte progression (+20 % par rapport à 2024) ;

le solaire, qui affiche toujours un surplus de 3 milliards d’investissements, malgré une baisse de 22 % en 2025 ;

les infrastructures de recharge pour véhicules légers (7 milliards d’euros de surplus).

Si l’Europe semble également en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2030 en matière de fabrication de certaines technologies propres (batteries notamment), le rapport fait remarquer que la faible demande actuelle et la révision de la réglementation mettent en danger les capacités futures.

Mais en dehors de ces secteurs, les investissements sont globalement insuffisants. L’éolien est clairement en déficit et ceux concernant les réseaux électriques européens vieillissants sont en stagnation[1], malgré l’accroissement des besoins liés à l’électrification.

Le blocage du détroit d’Ormuz entraînera-t-il un sursaut ?

La crise énergétique de 2022, déclenchée par la guerre en Ukraine, avait provoqué une hausse exceptionnelle des investissements européens en faveur de la transition énergétique : 518 milliards d’euros en 2022, contre 453 milliards en 2021.

Depuis, l’élan s’est malheureusement essoufflé, puisque les investissements climat stagnent depuis 3 ans[2]. En effet, selon l’I4CE, les investissements climatiques ont augmenté de 2,4 % en 2025, après avoir reculé de 2 % en 2024, les ramenant quasiment à leur niveau de 2023. La trajectoire n’est donc clairement pas bonne, car tout retard crée un déficit qui rend l’objectif pour 2030 d’autant plus difficile à atteindre.

Néanmoins, l’actuelle crise du détroit d’Ormuz pourrait bien entraîner un nouveau sursaut d’investissement en 2026, notamment dans la mobilité électrique.

C’est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres du premier trimestre 2026. Le rapport indique ainsi que « les ventes de véhicules particuliers électriques à batterie poursuivent leur progression (+32 %) ».

En outre, cette évolution coïncide avec deux événements. D’une part avec les récents programmes nationaux d’aide à l’achat qui favorisent la mobilité électrique et, d’autre part, avec la forte hausse des prix du pétrole brut à la suite du blocage d’Ormuz.

Un besoin de stabilité dans les politiques publiques de soutien

Dans le journal Le Monde, Clara Calipel, chercheuse à l’I4CE et coauteure de l’étude, rappelle qu’en termes d’investissements climatiques, il est primordial de privilégier les stratégies de long terme, car « ce sont elles qui permettront aux États-membres et à l’UE d’être mieux préparés pour faire face aux crises. »

Le rapport de l’I4CE démontre d’ailleurs l’efficacité de certaines politiques publiques de soutien ciblées. L’exemple le plus flagrant concerne les infrastructures publiques de recharge pour les véhicules électriques légers, dont la dynamique d’investissement est plutôt bonne puisque les investissements dépassaient déjà, en 2025, les niveaux requis pour répondre aux objectifs de 2030.

Mais il y a aussi un contre-exemple : les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments sont en diminution, en raison d’une diminution des aides publiques en faveur de la rénovation et la transition vers de nouveaux systèmes de chauffage.

C’est d’autant plus préoccupant que la canicule historique que l’Europe vient de connaître en juin 2026 montre que les besoins en termes d’adaptation au changement climatique n’ont jamais été aussi forts.

[1] 64 milliards d’euros par an depuis 2023, alors que l’objectif est de 82 milliards par an d’ici 2030

[2] 535 milliards d’euros en 2023, 522 milliards en 2024 et 534 milliards en 2025