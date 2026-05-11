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Au Creusot, ArcelorMittal met en service une technologie rare à l'échelle mondiale

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Au Creusot, ArcelorMittal met en service une technologie rare à l’échelle mondiale

Posté le par Nicolas LOUIS dans Entreprises et marchés

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Après deux ans de travaux, le sidérurgiste vient d'inaugurer une installation de coulée continue verticale, encore peu répandue dans le monde. Elle doit lui permettre de renforcer sa compétitivité sur le marché des aciers spéciaux, de réduire son empreinte carbone, tout en raccourcissant ses délais de production.

Sur son site historique du Creusot, spécialisé de longue date dans les aciers à haute valeur ajoutée, ArcelorMittal franchit une nouvelle étape. Le sidérurgiste vient de mettre en service une technologie de coulée continue verticale, un équipement rare dans le monde, qui va lui permettre de produire des aciers spéciaux et devrait aussi lui ouvrir la voie à des marchés stratégiques. Cette installation, fruit de plus de deux ans de travaux, a nécessité un investissement de 52 millions d’euros, soutenu par l’État à hauteur de 12 millions d’euros dans le cadre du plan France 2030.

La coulée continue est aujourd’hui le standard de la sidérurgie mondiale. Elle consiste à couler l’acier en fusion à environ 1 500 degrés dans une lingotière refroidie, puis à l’autre extrémité, à extraire l’acier solidifié et à le découper à la longueur souhaitée. Grâce à cette technologie, il est possible de produire directement, sans interruption, des brames minces destinées au laminage, tout en supprimant certaines étapes intermédiaires. Jusqu’ici, le site fonctionnait uniquement avec une coulée en lingots, plus traditionnelle et plus lourde en opérations. À présent, il dispose de deux voies de coulée.

La particularité du dispositif installé au Creusot réside dans sa configuration verticale, d’une hauteur de 45 mètres. Contrairement aux machines courbes ou horizontales, les plus répandues, cette architecture limite les contraintes mécaniques exercées sur le métal en cours de solidification. Elle offre une meilleure maîtrise de la qualité interne de l’acier, notamment pour les nuances les plus exigeantes. Cet équipement favorise une solidification plus homogène et limite les défauts internes, tels que les ségrégations ou les inclusions, particulièrement critiques pour les aciers destinés à des usages sensibles.

Outre cette qualité métallurgique, l’un des apports majeurs de cette installation réside dans la simplification du procédé, qui supprime une phase de laminage intermédiaire. Résultat : la nouvelle ligne réduit significativement la consommation énergétique et les émissions de CO2 associées. ArcelorMittal estime que l’impact carbone du site pourrait diminuer d’environ 10 %. Cette modernisation va aussi permettre de raccourcir les délais de production et donc de répondre plus rapidement à la demande des clients.

Renforcer la compétitivité sur les aciers à haute valeur ajoutée

La coulée continue verticale offre à ArcelorMittal de nouvelles perspectives de développement sur les marchés des aciers au carbone, des aciers inoxydables mais également des alliages à base de nickel. Cette montée en gamme devrait permettre au sidérurgiste d’élargir son portefeuille au-delà de ses marchés traditionnels que sont les secteurs de la défense et de l’industrie lourde vers des applications liées à la transition énergétique et à de nombreuses applications industrielles de niche.

Le site du Creusot pourra désormais produire des aciers répondant aux standards les plus stricts, notamment ceux requis dans le secteur nucléaire. Dans cette industrie, les composants, comme les cuves de réacteurs, les générateurs de vapeur ou les pièces forgées critiques, exigent des matériaux d’une pureté et d’une homogénéité irréprochables. La moindre imperfection peut compromettre la sûreté des installations. La capacité à maîtriser finement la solidification de l’acier devient donc un avantage décisif.

Autre élément notable : la rareté de l’équipement. À ce jour, seules quelques aciéries dans le monde, en Allemagne, au Japon et en Chine, disposent d’installations comparables. Cette singularité confère au site français un positionnement stratégique dans la compétition internationale. Elle renforce également l’ancrage industriel du Creusot, ville historiquement liée à la production d’aciers spéciaux.

Au cours des premières années, 15 000 tonnes devraient être produites grâce à cette nouvelle voie de coulée. À terme, la production devrait atteindre une capacité de 25 000 tonnes par an. Une échelle encore modeste au regard des volumes de la sidérurgie mondiale, mais stratégique pour des productions à haute valeur ajoutée.

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Acier Laminage Métallurgie Sidérurgie Équipement pour l'énergie
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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