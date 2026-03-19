Laval Virtual 2026 : la XR industrielle et l’IA immersive au cœur du rendez-vous européen des technologies immersives

Du 8 au 10 avril 2026, la ville de Laval en Mayenne accueillera une nouvelle édition de Laval Virtual, l’un des principaux événements européens consacrés aux technologies immersives (XR), qui regroupent réalité virtuelle, augmentée et mixte. Créé en 1999, ce rendez-vous professionnel réunit chaque année entreprises technologiques, laboratoires de recherche, développeurs et investisseurs autour des innovations du secteur.

Un écosystème international de l’innovation immersive

Avec plus de 5 000 visiteurs issus d’environ 35 pays, le salon constitue une porte d’entrée vers l’écosystème international de la XR. Les participants couvrent un large spectre de profils : décideurs industriels, ingénieurs, scientifiques, créateurs de contenus ou encore start-ups spécialisées dans les technologies immersives.

Au-delà de l’exposition, l’événement fonctionne comme un véritable écosystème favorisant les échanges entre exposants, conférenciers, chercheurs et investisseurs. L’objectif est de soutenir la collaboration et d’accélérer l’intégration des technologies immersives dans les chaînes de valeur industrielles, notamment pour la simulation, la formation et la conception collaborative.

XR, IA et nouvelles interfaces : les tendances 2026

L’édition 2026 mettra notamment en avant plusieurs tendances technologiques, dont la convergence entre intelligence artificielle et environnements immersifs, les interfaces homme-machine avancées, les dispositifs haptiques ou encore les technologies de scan volumétrique et de capture de mouvement. De nouvelles méthodes de rendu 3D, telles que le Gaussian Splatting, ainsi que les approches multisensorielles intégrant toucher ou odeur figurent également parmi les thématiques émergentes.

Le programme s’articulera autour de plusieurs formats : exposition d’entreprises, conférences professionnelles, Tech Talks destinés aux développeurs et Doctoral Consortium permettant à des doctorants de présenter leurs travaux à des experts industriels et académiques. Des compétitions internationales viendront également mettre en avant des projets portés par des start-ups, des laboratoires ou des étudiants.

Un observatoire des usages industriels de la XR

À mesure que les technologies immersives se diffusent dans l’industrie, la santé, la formation ou la simulation, Laval Virtual permet de suivre les évolutions du secteur. L’édition 2026 devrait ainsi offrir un aperçu des applications émergentes et des futurs usages de la XR dans les environnements professionnels.