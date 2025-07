Les thèses du mois : « Modéliser le vivant : promesses et limites des jumeaux numériques »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Écoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juillet, « Modéliser le vivant : promesses et limites des jumeaux numériques », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Modélisation mathématique, simulation et réduction d’ordre de flux oculaires et leurs interactions : construire le jumeau numérique de l’œil

Thomas Saigre

Thèse de doctorat en mathématiques appliquées, soutenue le 20/12/2024

Institut de recherche mathématique avancée

Optimisation des stratégies de course à l’aide de modèles mécaniques et jumeaux numériques : applications à l’aviron et au cyclisme

Alice Boillet

Thèses de doctorat en Mécanique des fluides et des solides, acoustique, soutenue le 06/12/2024

Laboratoire d’Hydrodynamique de l’École polytechnique

Modélisation et Estimation de la Poromécanique Pulmonaire : vers une Approche Jumeaux Numériques Robuste et Haute Fidélité pour la Fibrose Pulmonaire Idiopathique

Alice Peyraut

Thèse de doctorat en Ingénierie, mécanique et énergétique, soutenue le 19/12/2024

Laboratoire de Mécanique des Solides

Outil d’aide à la décision à base de jumeau numérique pour l’analyse prospective et rétrospective d’un programme de bloc opératoire soumis à des incertitudes

Léah Rifi

Thèse de doctorat en Génie Industriel, soutenue le 15/12/2023

Centre Génie Industriel

Développement d’un substitut physique de thorax humain et de son jumeau numérique dédiés à la prédiction du risque lésionnel lors d’impacts balistiques non pénétrants.

Martin Chaufer

Thèse de doctorat en mécanique, soutenue le 30/11/2023

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne

Étude numérique de l’échogénicité des matériaux imprimés en 3D imitant les tissus pour le développement de jumeaux numériques d’organes synthétiques.

Hossein Kamalinia

Thèse de doctorat en Mécanique des solides, soutenue le 13/07/2023

Laboratoire de mécanique Paris-Saclay

JUNOM (Jumeau Numérique Oiseaux Marins) Vers un jumeau numérique des oiseaux marins : modèles d’apprentissage profond pour la scénarisation des impacts du changement climatique et des pressions anthropiques multiples.

Noémie Muquet

Projet de thèse en Sciences de la Mer depuis le 01/12/2023

Biodiversité Marine, Exploitation et Conservation

Création de jumeaux numériques par fusion de données radiographiques et optiques pour la médecine bucco-dentaire.

Yi Zhu

Projet de thèse en Traitement du signal et de l’image, depuis le 01/10/2024

Centre de Recherche et d’Application en Traitement de l’Image pour la Santé

Modélisation et simulation du comportement humain pour des jumeaux numériques centrés sur l’humain.

Victor Lavairye

Projet de thèse en informatique, depuis le 30/09/2024

Laboratoire d’intégration des systèmes et des technologies