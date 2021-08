Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #5

Tous les mois, nous épluchons la presse française et internationale pour vous proposer une sélection des informations scientifiques et technologiques les plus incontournables, amusantes, surprenantes ou de grande utilité !

Ici vous trouverez notre récap’ de l’actualité scientifique et technologique qui a bercé ou chamboulé le mois d’août. Et, comme le veut la tradition : à la fin de cet article, deux informations bonus !

Vroum ! Plouf !

Le mois d’août aura assisté à un regain d’engouement pour le véhicule amphibie. En vidéo, Le Parisien a embarqué à bord du “Marcel”, un bus touristique qui parcourt aussi bien les rues parisiennes que les voies navigables de la Seine. Les bateaux-mouches n’ont qu’à bien se tenir !

Du côté de la BBC, on ne nous parle pas d’engins à quatre roues mais… d’une roue géante équipée de bouées pneumatiques ! C’est la fausse bonne idée d’un inventeur américain qui rêve de courir sur l’eau comme un hamster en cage. Il a fini par s’échouer sur une plage en Floride, bredouille mais indemne, très loin de sa destination. En 7 ans, il s’agit là de la 3ème tentative ratée de Reza Baluchi, qui ne désespère pas pour autant.

D’ailleurs, chez Techniques de l’Ingénieur, nous vous parlions il y a quelque temps de vélos amphibies (mais pas que !), dans un format inédit alliant le récit au dessin, et que vous pourrez (re)découvrir ici.

Gulf Stream en péril

“Marcher” sur l’eau, c’est bien ; la préserver, c’est mieux. Avec une perte presque totale de sa stabilité, le courant océanique Gulf Stream serait en train de disparaître, rapporte The Guardian. Ce phénomène, dont la date est impossible à calculer, aurait des retombées catastrophiques. Selon le média britannique, un tel bouleversement, s’il survenait, réduirait considérablement les pluies, notamment en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest, provoquerait un plus grand nombre d’orages, ainsi qu’un refroidissement, en Europe, augmenterait le niveau de la mer au niveau des côtes nord-américaines, et ne ménagerait guère ni la forêt amazonienne ni l’Antarctique.

Pourrions-nous anticiper ? Comment ? En janvier 2020, nous avons détaillé huit scénarios possibles, à mettre en place face à la montée du niveau de la mer d’ici 2100.

Humanoïdes et athlétiques

Non content de faire la course aux étoiles, avec son entreprise SpaceX, Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé que cette dernière devrait dévoiler le premier prototype de son robot humanoïde (le « Tesla Bot ») l’année prochaine. Un rétro-planning qui ne sera probablement pas tenu, analyse la CNBC. Comme le souligne le site d’information américain, l’entrepreneur est en effet connu pour ses promesses inabouties, qu’illustre notamment son projet de « Robotaxis » prévu initialement pour 2018, reporté à 2020, et qui n’a toujours pas vu le jour.

Dans la foulée, une autre collection de robots a défrayé la chronique. La différence étant que ceux-ci ont fait leurs preuves depuis un bon bout de temps déjà ! Ce sont les célèbres robots humanoïdes Atlas, de Boston Dynamics. De plus en plus performants, le fabricant en a récemment montré, en vidéo, deux spécimens effectuant des acrobaties dignes de gymnastes olympiques. Des mouvements d’une agilité et d’une précision troublantes, à admirer ici :

Parkour is the perfect sandbox for the Atlas team to experiment with new behaviors. Through jumps, balance beams, and vaults, we push Atlas to its limits to discover the next generation of mobility, perception, and athletic intelligence. https://t.co/xZRNVnhrkc pic.twitter.com/E0ssh45ZCi — Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 17, 2021

Vous vous posez des questions sur les dimensions éthiques derrière de si grandes ambitions ? En janvier 2021, nous nous sommes penchés sur l’éthique de la robotique, dans un entretien avec Catherine Tessier, référente intégrité scientifique et éthique de la recherche à l’ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales). À (re)lire ici.

Les bonus !

Bonus 1 : La vérité derrière le nom des gènes

D’où viennent les noms rigolos des gènes ? Comment se fait-il qu’on en ait nommé un d’après Sonic le hérisson bleu de SEGA ? Qui en décide ainsi et surtout : pourquoi ? Le podcast Science Friday vous dit tout.

Bonus 2 : Avis aux amateurs médiévistes

Car la cartographie est une science à part entière : pour le plaisir des yeux, et pour le plus grand bonheur des médiévistes amateurs, voici une carte de l’Europe de 1444, publiée par Visual Capitalist. Ça vaut le détour !

Crédit image de une : Intissar El Hajj Mohamed//Techniques de l’Ingénieur