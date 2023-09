Les thèses du mois : « Futurs ingénieurs : quels secteurs choisir ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois de septembre, « Futurs ingénieurs : quels secteurs choisir ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

En transition. Quand ENGIE se reterritorialise sous l’effet du réchauffement climatique (2016-2020)

Jean Daniélou

Thèse de doctorat en Sciences, technologies, sociétés, Soutenue le 15-12-2022

Centre de sociologie de l’innovation

Intelligence Artificielle et robotique dans les situations de travail : quelles conséquences sur l’activité humaine et l’organisation du travail ?

Tamari Gamkrelidze

Doctorat en Sciences humaines et humanités nouvelles spécialité Ergonomie, Soutenue le 28-11-2022

Centre de recherche sur le travail et le développement

Les communautés de métier : améliorer la performance organisationnelle, professionnelle et managériale sur les chantiers complexes et à risques

Anne Russel

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Soutenue le 30-05-2022

Laboratoire d’Économie et de Management de Nantes-Atlantique

Vers des processus métier corrects basés sur la Blockchain

Ikram Garfatta

Thèse de doctorat en Informatique, Soutenue le 13-12-2022

Laboratoire d’informatique de Paris Nord

Trois essais sur la polarisation du marché du travail.

Elliot Moiteaux

Thèse de doctorat en Sciences économiques, Soutenue le 27-10-2021

THEMA -Théorie économique, modélisation et applications

Trois essais sur les politiques du marché du travail : l’aide à la recherche d’emploi et les outils numériques.

Sofía Dromundo Mok

Thèse de doctorat en Sciences économiques, Soutenue le 23-09-2021

Paris-Jourdan Sciences Économiques

La performativité des relations de travail : une étude de cas à partir de la profession d’ingénieur de conception en France

Barbara Weyh

Thèse de doctorat en Sociologie, Soutenue le 06-12-2022

IDHES – Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société

Contribution à la mesure et à l’amélioration de la performance des entreprises vers un contexte d’Industrie 4.0

Diana Cardenas-Cristancho

Thèse de doctorat en Génie des Systèmes Industriels, Soutenue le 04-01-2023

Équipe de recherche sur les processus innovatifs

Contribution à la prise en compte des dimensions humaines lors des projets de transformation industrielle – Cas de la cobotique

Mouad Bounouar

Thèse de doctorat en Génie industriel, Soutenue le 29-11-2021

Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande