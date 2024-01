Le potentiel de l’agroforesterie pour réduire le changement climatique

Un groupe d’experts internationaux met en avant que l'implantation de plus d'arbres dans les paysages agricoles du monde entier pourrait contribuer à augmenter de manière significative le stockage du CO2 atmosphérique. Cette stratégie serait comparable à d'autres solutions naturelles pour le climat, comme le reboisement.

L’agroforesterie consiste à incorporer ou à maintenir des arbres dans les paysages agricoles. Ce terme englobe une large diversité de configurations, pouvant aller d’arbres dispersés dans les pâturages ou dans les paysages agricoles, à des arbres linéaires dans ou autour des champs, en passant par des couverts forestiers poussant au-dessus des cultures. Alors que les pays du monde entier s’efforcent de réduire leurs émissions de carbone, une nouvelle étude scientifique publiée dans Nature Climate Change souligne le potentiel inexploité de l’agroforesterie dans la lutte contre le changement climatique et propose des pistes pour y remédier.

Les estimations des quantités de carbone stockées par l’agroforesterie actuellement en place donnent des résultats très disparates puisque les chiffrages varient d’un peu moins de 7 milliards de tonnes de carbone (pour la partie aérienne) à plus de 35 milliards de tonnes de carbone (en considérant également le stockage sous terre). Mais ce carbone serait concentré sur une petite fraction des terres agricoles mondiales, estimée à moins de 10 %, ce qui offre une marge très importante d’implantation de nouveaux arbres.

Quant au potentiel de séquestration future lié au développement l’agroforesterie, il est estimé entre 120 et 310 millions de tonnes de carbone par an, ce qui en fait l’une des stratégies les plus intéressantes parmi celles classées dans la catégorie des solutions naturelles pour le climat, encore appelée NCS pour Natural Climate Solutions. L’agroforesterie peut donc être comparée à d’autres NCS, telles que le reboisement, dont le potentiel de stockage de carbone est estimé 270 millions de tonnes par an ou à la réduction de la déforestation, dont le potentiel est chiffré à 490 millions de tonnes par an.

De fortes disparités dans le déploiement de l’agroforesterie à travers la planète

Mais les auteurs de cette publication pointent du doigt le manque de connaissances sur la quantité de carbone qu’un système agroforestier individuel peut stocker et sur la manière dont cette quantité varie d’une ferme à l’autre. Ils expliquent que « de nombreuses études ont synthétisé des estimations à l’échelle de l’exploitation agricole, parvenant à un large consensus sur le fait que l’adoption de l’agroforesterie peut augmenter le stockage de carbone, sans pour autant fournir de précisions sur l’ampleur de cette augmentation. Ces estimations incertaines du potentiel d’atténuation, associées à la faible capacité à prédire les changements dans le rendement des cultures, les revenus, les services écosystémiques rendus ainsi que les autres avantages associés à l’agroforesterie, limitent la capacité des agriculteurs et des éleveurs à prendre des décisions de gestion éclairées. »

L’étude révèle que l’adoption de l’agroforesterie et les ambitions pour la déployer ne sont pas réparties de manière égale dans le monde. Certains pays, en particulier en Afrique, sont à la pointe des efforts mondiaux, alors que d’autres sont en retard. C’est le cas notamment des pays du Nord, où les arbres ont été massivement éliminés des exploitations agricoles. Les chercheurs recommandent de « continuer à développer et à étendre des systèmes agroforestiers mécanisés viables dans les régions où la monoculture est répandue, afin d’augmenter le stockage du carbone et de soutenir la biodiversité et les services écosystémiques. »

Des mesures incitatives fléchées vers les agriculteurs devraient être mises en place pour accélérer les investissements dans l’agroforesterie, via des programmes gouvernementaux nationaux et régionaux. Les scientifiques préconisent de s’appuyer davantage sur le programme international REDD+, un dispositif qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et qui inclut également un rôle de gestion durable des forêts. Ils constatent que seulement 17,5 % des projets répertoriés dans ce programme concernent l’agroforesterie. Les chercheurs mettent aussi en avant la nécessité de développer de nouvelles méthodes de télédétection des arbres qui soient harmonisées à l’échelle mondiale ainsi que le développement d’un algorithme capable de détecter toute la diversité des systèmes agroforestiers.