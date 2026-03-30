Les actualités à suivre : France 2030, Moyen-Orient, ISS, automobile…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

France 2030, MACF, droits de douane : les ingrédients du rebond ou du décrochage industriel en 2026

Le signal d’alarme est venu de Bercy lui-même. Le baromètre industriel de la Direction générale des Entreprises, publié fin mars 2026, fait état d’un solde net de seulement 19 ouvertures et extensions de sites en 2025, contre 88 l’année précédente, soit une chute de 78 % en un an. Le diagnostic est inquiétant : la réindustrialisation, portée à bout de bras par France 2030 et les politiques publiques depuis 2022, est, selon Bpifrance, « sur un plateau » et demande désormais des efforts croissants pour s’y maintenir. Les secteurs des énergies vertes (+26), de la défense-aéronautique-spatial (+19) et de l’électronique (+12) continuent de tirer les ouvertures, pendant que les transports, la mécanique, la chimie et la métallurgie affichent tous des soldes négatifs, victimes d’un triple ciseau : surcapacités asiatiques, droits de douane américains et coûts énergétiques structurellement élevés.

La note d’espoir reste les 150 usines actuellement en cours de création, soutenues par le crédit impôt industrie verte et France 2030. Les prochains mois seront déterminants : l’adoption du futur Industrial Acceleration Act européen, le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et les négociations tarifaires transatlantiques constitueront autant de variables qui décideront si la France bascule vers un rebond ou confirme une inversion durable de la dynamique de réindustrialisation.

Conflit au Moyen-Orient : le solaire va-t-il en profiter ?

Le conflit au Moyen-Orient ne relance pas d’abord le gaz ni le nucléaire : il dope surtout le solaire, avec des installateurs débordés par une demande qui cherche une couverture immédiate contre la volatilité des prix. La hausse des cours de l’énergie et la nervosité sur le GNL remettent au premier plan des solutions à cycle court, alors que l’Europe reste exposée au gaz dans la formation des prix. Sur le terrain, le signal est déjà visible chez nos voisins : en Allemagne, E.ON indique que la demande de PV résidentiel a environ doublé depuis l’escalade, avec un intérêt parallèle pour les PAC et la recharge VE.

En France, l’infrastructure n’est plus marginale : le parc photovoltaïque atteignait 31,3 GW fin 2025, sur une dynamique de raccordements record qui a préparé le terrain à ce « rebond géopolitique ».

Le sujet devient industriel parce que l’arbitrage se joue désormais sur le LCOE autoconsommé, le dimensionnement, et la capacité à convertir des leads en chantiers malgré les goulets main-d’œuvre et planning. Côté cadre économique, le PV s’appuie sur un pilotage fin des incitations : la CRE met à jour les tarifs/primes et coefficients de dégressivité, ce qui influence directement les carnets de commandes.

Le prochain trimestre sera décisif : si la tension sur l’énergie persiste, la demande devrait se déplacer du « kit toiture » vers des offres plus intégrées (stockage, pilotage, IRVE) pour maximiser le taux d’autoconsommation.

La contrainte, elle, reste industrielle : capacité de pose, qualité, raccordement, et sécurisation des approvisionnements, avec un risque de files d’attente qui transforme un boom commercial en enjeu d’exécution. En clair, le solaire profite du choc parce qu’il est le seul levier décarboné qui se déploie à l’échelle d’un trimestre, et les prochaines semaines diront si la filière sait absorber la demande sans casser les marges ni la qualité.

Après l’ISS, l’Europe accélère sa bascule vers l’orbite basse commerciale

La fin de vie de l’ISS s’aligne désormais sur un calendrier dur, depuis la sélection par la NASA du véhicule américain de désorbitation, qui verrouille l’horizon de fin de vie opérationnelle autour de 2030. Dans ce contexte, l’Europe cherche à éviter une dépendance totale à des plateformes non européennes et prépare une réponse structurée via l’ouverture d’un appel d’études ESA sur une station « European-led », avec un cadrage qui mélange architecture, usages microgravité et exigences de souveraineté. Le marché, lui, pousse déjà ses briques : Vast a rebasculé Haven-1 vers une fenêtre au premier trimestre 2027, signe que l’enjeu devient l’intégration système (ECLSS, docking, opérations) plus que la promesse marketing. Côté consortiums, l’ESA teste aussi des passerelles avec des projets privés, comme le montre l’accord Starlab, pendant qu’Airbus et Voyager structurent une joint-venture pour industrialiser une station opérable en services.

Les prochaines étapes vont surtout se jouer sur la « plomberie » industrielle : standards d’interface, qualification sécurité/crew, modèle économique du temps de laboratoire et, surtout, accès cargo.

Sur ce dernier point, l’ESA prépare une logique de démonstrations et de contractualisation qui doit sécuriser la logistique, avec des jalons de contrats évoqués pour 2026. À court terme, la séquence qui arrive est donc celle des appels d’offres, partenariats et arbitrages budgétaires : c’est là que se décidera si l’Europe achète du « LEO-as-a-service » ou se dote d’un socle industriel propre pour l’après-ISS.

Clean Corporate Vehicles : la régulation qui peut reconfigurer le mix du marché automobile en 2026

La future régulation européenne sur les clean corporate vehicles vise un segment qui pèse lourd : les immatriculations d’entreprises représentent environ 60 % des voitures neuves dans l’UE, et quasiment tout le marché utilitaire, ce qui en fait un levier direct sur les volumes. Présentée par la Commission dans l’automotive package, l’initiative cherche à tirer la demande de véhicules zéro émission par des objectifs d’électrification des parcs, avec un effet mécanique sur les cadences batteries, power electronics et capacités de recharge. Le dossier devient hautement politique dès qu’il touche à la compétitivité : la logique « déploiement rapide » se heurte aux réalités de TCO, de disponibilité des modèles et de délais de raccordement, comme le souligne l’ACEA, qui plaide pour un rééquilibrage vers les incitations plutôt que le mandat. Dans le même temps, les partisans du texte insistent sur l’effet d’entraînement industriel et sur un possible biais « production locale » pour sécuriser la chaîne de valeur, un point discuté dans les lectures de la proposition.

Les prochaines semaines vont surtout se jouer au Parlement : la bataille de fond porte sur le périmètre (quelles entreprises, quels véhicules, quels seuils) et la gouvernance, déjà commentée par des acteurs du transport comme l’IRU. Côté parties prenantes, les positions se cristallisent : le CESE met en avant l’objectif de décarbonation et de compétitivité, tandis que les énergéticiens poussent une lecture « infrastructures d’abord », illustrée par la position d’Eurelectric.

À court terme, la résonance médiatique viendra des arbitrages sur les contraintes vs. la « market readiness » (bornes, prix de l’électricité, fiscalité), car c’est là que se décidera si la mesure accélère vraiment la bascule ou si elle déplace simplement la demande.

LPM, France Munitions, Naval Group : les trois dossiers qui vont définir l’industrie de défense en 2026

L’industrie de défense française vit en 2026 un changement de paradigme sans précédent : passer d’une économie de flux à une économie de stocks, produire plus, plus vite et à moindre coût, en rompant définitivement avec les logiques de petites séries décalées qui ont dominé les deux dernières décennies. Les résultats sont déjà tangibles : Dassault produit désormais trois Rafale par mois contre un seul en 2020, MBDA a doublé sa capacité de production de missiles depuis 2023, et KNDS a doublé la cadence de ses canons CAESAR, avec un objectif de multiplication par huit d’ici 2028. Mais le vrai goulot d’étranglement n’est pas industriel, il est financier : les 4 500 PME et ETI de la BITD, qui constituent la colonne vertébrale de la chaîne de valeur, opèrent dans un environnement de trésorerie sous tension, avec des cycles de production longs et des délais de paiement qui fragilisent la montée en cadence. Pour y répondre, l’État a annoncé un budget défense porté à 57,1 milliards d’euros en 2026, une actualisation de la LPM 2024-2030 avec 36 milliards supplémentaires sur la période, et la création de France Munitions, plateforme centralisatrice des commandes de munitions destinée à créer les effets d’échelle nécessaires à l’investissement productif. Dans les prochains mois, deux échéances vont structurer l’agenda industriel : le dépôt du projet de loi d’actualisation de la LPM au premier semestre 2026, qui conditionnera la visibilité des industriels sur leurs carnets de commandes, et la montée en cadence de Naval Group sur ses programmes de sous-marins et de frégates, dans un contexte où l’urgence géopolitique – conflit ukrainien et guerre au Moyen-Orient – consomme des équipements à un rythme que l’Europe n’est pas encore en mesure de soutenir durablement.