Les actualités à suivre : SMR, Renault défense, nucléaire, canicule...

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Des centaines de SMR d’ici 2030 aux États-Unis : ce que le déploiement américain change pour l’industrie européenne

Kairos Power a obtenu en 2024 l’autorisation de construction du premier SMR commercial américain de 50 MW à Hermes, Tennessee, avec une mise en service visée avant 2030. BWXT Advanced Nuclear a reçu du Département de l’Énergie américain un contrat de 300 millions de dollars pour développer des micro-réacteurs de 1 à 5 MW destinés aux bases militaires isolées et aux sites industriels hors réseau. La dynamique est désormais industrielle, pas seulement réglementaire : le NRC a simplifié ses procédures d’autorisation pour les SMR et les demandes s’accumulent. Les hyperscalers ont accéléré le mouvement : Microsoft a signé avec Constellation Energy pour rouvrir Three Mile Island, alors que Google et Amazon investissent dans des SMR pour alimenter leurs datacenters en électricité garantie 24h/24. Pour l’industrie manufacturière américaine, la promesse est concrète : une source d’énergie décarbonée, pilotable, localisée sur site ou à proximité immédiate, sans dépendance au réseau électrique. Pour l’Europe, le signal est préoccupant. La France a commandé six EPR2 et étudie les SMR via le programme Nuward d’EDF, mais la mise en service n’est pas attendue avant 2035 au plus tôt. L’Autorité de sûreté nucléaire n’a pas encore finalisé le cadre réglementaire adapté aux SMR. Pendant ce temps, les industriels européens énergo-intensifs qui cherchent une énergie décarbonée et pilotable sur leurs sites n’ont pas d’alternative SMR disponible avant une décennie. L’écart technologique et réglementaire avec les États-Unis se creuse à un rythme que l’Europe n’avait pas anticipé.

Renault défense : après l’annonce des drones, le calendrier industriel concret commence à se préciser

L’annonce faite à Eurosatory 2026 est spectaculaire sur le plan symbolique. Renault Group entre dans la BITD française avec un programme de fabrication de drones militaires, s’appuyant sur son partenariat avec Partner Defense Group et sa capacité industrielle existante. L’ambition est claire : mobiliser les sites de production automobile en surcapacité depuis la chute des volumes électriques pour les reconvertir partiellement vers la défense. Mais le chemin entre l’annonce et la livraison d’un drone qualifié est long et semé d’embûches réglementaires. La qualification DGA impose des processus de validation qui n’ont rien à voir avec les cycles de développement automobile. Les matériaux, les composants électroniques, les logiciels embarqués et les procédés de fabrication doivent tous répondre à des référentiels de sécurité et de fiabilité spécifiques aux systèmes d’armes. Le site de Flins, en cours de reconversion depuis 2023 vers la mobilité durable, est pressenti comme base industrielle du programme. Mais transformer une ligne de recyclage de véhicules en ligne de production de drones militaires qualifiés requiert des investissements en équipements, en formation et en systèmes qualité que Renault n’a jamais eu à déployer. La vraie question industrielle est celle des compétences. La BITD française manque déjà de soudeurs qualifiés, d’électroniciens de défense et d’ingénieurs systèmes embarqués. Renault va devoir recruter ces profils dans un marché du travail où la défense, le nucléaire et l’aéronautique se livrent déjà une guerre des talents sans merci. Le calendrier visé de premières livraisons avant 2028 est ambitieux. Il sera le premier test de la crédibilité industrielle de la reconversion défense de Renault.

Taxonomie révisée : le nucléaire classé énergie de transition d’ici fin 2026 ?

La révision de la taxonomie européenne relance le débat sur le statut du nucléaire. La France, soutenue par douze États membres dont la Pologne, la République tchèque et les Pays-Bas, pousse pour que l’énergie nucléaire soit pleinement reconnue comme énergie de transition décarbonée. Bruxelles avait intégré le nucléaire en 2022 comme activité « complémentaire », sous conditions strictes, mais ce classement reste contesté par l’Allemagne et l’Autriche. La Commission européenne doit rendre un avis révisé d’ici le quatrième trimestre 2026, dans un contexte de réindustrialisation et de tension sur les prix de l’électricité.

L’enjeu dépasse le symbole. Un classement renforcé ouvrirait l’accès aux financements verts pour les nouveaux réacteurs, notamment les SMR du CEA et ses partenaires industriels. Les producteurs pourraient émettre des obligations vertes sans décote, réduisant le coût du capital de plusieurs centaines de millions d’euros par projet. Une décision favorable avant fin 2026 accélérerait le financement du programme EPR2 d’EDF. À l’inverse, un statu quo fragiliserait la position française dans les négociations sur le marché européen de l’électricité.

L’été 2026 met le réseau électrique français sous pression

Le bilan prévisionnel de RTE place l’été 2026 parmi les périodes les plus tendues depuis 2019. La montée en charge des climatiseurs résidentiels et tertiaires compresse les marges disponibles en journée, tandis que les exportations vers l’Allemagne et la Belgique restent soutenues. Plusieurs unités de production thermique sont en maintenance programmée jusqu’en août. Le mécanisme d’interruptibilité géré par RTE permet de solliciter les grands industriels sous contrat pour réduire leur consommation en moins de trente secondes, mais le nombre de sites éligibles stagne depuis deux ans.

Les conséquences industrielles sont immédiates. Les sites électro-intensifs, notamment dans la chimie et la métallurgie, ont reçu des signaux tarifaires incitant à décaler leurs cycles de production en heures creuses. À moyen terme, la tension de cet été accélère les discussions sur le stockage par batteries industrielles et sur l’effacement diffus. RTE devrait publier d’ici septembre une mise à jour de ses scénarios intégrant la demande liée aux datacenters, dont la puissance installée en France a progressé de 18 % en un an.

L’Europe mesure le coût sanitaire du dérèglement climatique

La canicule qui frappe l’Europe depuis plusieurs jours a contraint la France à activer le niveau maximal du plan Orsan, permettant de mobiliser du personnel médical supplémentaire et de reporter les interventions non urgentes. À Paris, 25 arrêts cardiaques ont été enregistrés en 24 heures mercredi, contre moins de 10 en temps normal. Les appels au SAMU ont bondi de 15 à 20 % en France, atteignant 40 % dans certaines villes. L’Espagne dénombre déjà 212 morts en quatre jours, l’Italie au moins cinq victimes supplémentaires en 24 heures.

Les conséquences industrielles pour le secteur de la santé s’annoncent durables. Au Royaume-Uni, jusqu’à 4 000 opérations pourraient être annulées durant les quatre journées les plus chaudes, selon des chercheurs de l’université de Birmingham. Les effets d’une canicule se manifestant entre cinq et dix jours après sa fin, les services d’urgence resteront sous pression plusieurs semaines encore. Pour les industriels du médicament et du dispositif médical, la tension sur les hôpitaux accélère la réflexion sur la résilience des chaînes d’approvisionnement en période de crise climatique et sur l’adaptation des infrastructures hospitalières au risque thermique.