Les actualités à suivre : STEP, quotas carbone, automobile allemande…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Quotas carbone : les industriels européens demandent du temps

La réforme du marché carbone européen s’annonce comme un test politique majeur entre ambition climatique et compétitivité industrielle.

Alors que Bruxelles envisage d’assouplir certaines contraintes de l’ETS, les secteurs les plus exposés – acier, ciment, chimie, aluminium, engrais – plaident pour davantage de visibilité sur les quotas gratuits et le coût du CO₂.

Les ONG redoutent au contraire qu’un ralentissement du calendrier affaiblisse le signal-prix indispensable aux investissements bas carbone.

Dans les prochaines semaines, les industriels devront suivre de près l’articulation avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, censé protéger les producteurs européens face aux importations plus carbonées.

À moyen terme, cette réforme pourrait décider du rythme réel de décarbonation des usines : électrification des procédés, captage du CO₂, hydrogène bas carbone ou report d’investissements si le cadre reste trop incertain.

Chantiers navals, drones, énergie : la mer comme nouveau front industriel français

Avec 15,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, plus de 58 200 emplois directs et 770 entreprises, l’industrie navale française s’impose comme l’un des leviers concrets de la réindustrialisation.

L’analyse publiée par ActuNautique souligne que cette dynamique ne repose pas seulement sur les grands chantiers, mais sur un tissu de PME, d’équipementiers, de bureaux d’études et de sous-traitants répartis dans les territoires littoraux.

Le Cahier du Maritime dans les Territoires 2026 du GICAN confirme cet ancrage territorial, avec une filière portée par la défense, les paquebots, la réparation navale, les énergies marines et les équipements embarqués.

Dans les prochains mois, le sujet pourrait gagner en visibilité avec la montée des besoins en souveraineté maritime, en navires bas carbone, en drones navals et en maintenance des flottes.

Pour l’industrie française, la mer devient ainsi plus qu’un espace de transport : un terrain de production, d’innovation et de reconquête industrielle.

Chine, électrique, droits de douane : le piège se referme sur l’automobile allemande

La crise qui frappe Volkswagen et Mercedes-Benz confirme le basculement d’un modèle industriel longtemps fondé sur les exportations, le haut de gamme thermique et la puissance des usines allemandes.

Volkswagen a vu son bénéfice net reculer de 28,4 % au premier trimestre 2026, tandis que Mercedes-Benz reste pénalisé par la Chine, les droits de douane et le ralentissement du premium.

Le choc ne concerne pas seulement les constructeurs : il touche toute une chaîne de sous-traitants, d’équipementiers, de fondeurs, d’usineurs, de fabricants de batteries, de logiciels embarqués et de composants électroniques.

Dans les prochains mois, les industriels allemands devront accélérer leurs économies, adapter leurs capacités de production et arbitrer entre véhicules électriques, hybrides, logiciels et maintien de gammes thermiques rentables.

À moyen terme, cette crise pourrait redessiner l’automobile européenne : moins de volumes, plus de pression sur les coûts, davantage de partenariats technologiques et une concurrence chinoise qui ne se limite plus aux prix, mais touche désormais l’innovation, les batteries et les cycles de développement.

Les 80 milliards européens peuvent-ils faire naître les champions industriels de demain ?

Avec la deuxième phase de son plan annoncé pour mobiliser jusqu’à 80 milliards d’euros dans les start-up européennes, l’Union européenne veut combler l’un de ses principaux retards industriels : le financement du passage à l’échelle.

Le futur Scaleup Europe Fund doit cibler les technologies stratégiques, de l’intelligence artificielle au quantique, en passant par l’énergie propre, l’espace ou les semi-conducteurs.

L’enjeu n’est plus seulement de créer des start-up, mais de les aider à construire leurs premières usines, industrialiser leurs procédés, recruter des équipes de production et sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement.

Dans les prochains mois, les deeptech européennes pourraient donc bénéficier d’un meilleur accès au capital de croissance, là où beaucoup finissent aujourd’hui par chercher des financements hors d’Europe.

À moyen terme, ce plan pourrait devenir un outil de politique industrielle, à condition qu’il finance aussi les actifs lourds : lignes pilotes, démonstrateurs, équipements, certification et premiers contrats industriels.

Demain, les usines dépendront-elles des batteries à eau ?

Avec 201 GW installés dans le monde fin 2025, les stations de transfert d’énergie par pompage confirment leur retour comme solution de stockage électrique longue durée.

Cette « batterie à eau », qui pompe l’eau vers un bassin supérieur quand l’électricité est disponible puis la turbine lors des pics de demande, répond à un besoin industriel croissant : stabiliser des réseaux de plus en plus alimentés par le solaire et l’éolien.

L’année 2025 a marqué un record, avec 11,7 GW de nouvelles capacités de STEP dans le monde, sur 28 GW de nouvelles capacités hydroélectriques totales.

Pour les industriels électro-intensifs, cette dynamique pourrait renforcer la sécurité d’approvisionnement et lisser les prix, à condition que les investissements suivent dans les réseaux, les barrages, les tunnels et les équipements électromécaniques.

En France, les 5 061 MW de STEP existants et les perspectives ouvertes par le règlement du dossier des concessions hydroélectriques pourraient relancer des projets d’extension, notamment dans les Alpes et les Pyrénées.

À moyen terme, la « batterie à eau » pourrait ainsi redevenir un actif stratégique pour accompagner l’électrification des usines, l’essor des data centers et l’intégration massive des renouvelables.