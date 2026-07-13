Octomiro, deuxième Challenge Industrie du futur SKF

Le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur a rendu son verdict, mettant 4 start-up à l'honneur. Voici la start-up qui obtient la deuxième place du challenge !

Le second prix de l’édition 2026 du Challenge Industrie du futur SKF est la start-up Octomiro [1] . Nous avons rencontré Slim Griri, son cofondateur et CEO. Pour revenir sur ce moment fort, nous avons évoqué ce que cette distinction représente pour son entreprise et il nous a dévoilé les prochaines étapes de leur développement.

Techniques de l’Ingénieur : Quel a été votre premier sentiment au moment de l’annonce des résultats ? Quels souvenirs garderez-vous de cette journée ?

Slim GRIRI : Beaucoup de joie et surtout de la fierté. Ce qui rend ce moment particulier, c’est le contexte : une journée très riche en échanges, devant un jury et un public réunissant les plus hauts niveaux d’expertise de SKF. Recevoir cette reconnaissance dans ces conditions restera un souvenir fort.

Que représente cette récompense pour votre start-up ? En quoi va-t-elle vous aider à accélérer votre développement et vos prochains projets ?

C’est avant tout une confirmation : celle de notre trajectoire, de notre cible et de notre discours. Ce prix valide le fait que nous répondons à un pain point réel, rencontré par les meilleurs industriels. Cette crédibilité va nous aider à accélérer nos discussions commerciales et à aborder nos prochains projets avec encore plus de conviction. Je me suis dit : « On est sur le bon chemin ».

Après cette belle reconnaissance, quelles sont les prochaines grandes étapes ou les prochains défis que vous souhaitez relever ?

La prochaine étape est le déploiement de notre solution sur le terrain chez SKF (chose qui a d’ores et déjà débuté dès la semaine d’après), chez de vrais utilisateurs, avec un objectif clair : démontrer un premier ROI mesurable. Et à terme, l’ambition est assumée : compter SKF parmi nos clients, comme référence de premier plan.

Techniques de l’Ingénieur adresse ses félicitations à Octomiro et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite.

Retrouvez l’article « Maintenance prédictive intelligente et industrie 5.0 : IA, agents conversationnels et métavers » en accès libre jusqu’au 31 juillet 2026 pour approfondir les technologies et les enjeux abordés par Octomiro.