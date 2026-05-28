Les thèses du mois : « Comment l’IA accompagne la mutation des usines »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mai, « Comment l’IA accompagne la mutation des usines », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Intelligence artificielle pour les matériaux à changement de phase

Abir Msalmi

Mécanique des solides, génie mécanique, productique, transport et génie civil

Université de Normandie

Modélisation et analyse de la dynamique de confiance dans une assistance de type IA : analyse et modélisation de l’effet du feedback différé sur la confiance d’un opérateur envers une intelligence artificielle d’aide à la décision au fil du temps

Vincent Fer

Informatique

IMT Atlantique

Développement d’algorithmes d’intelligence artificielle pour estimer l’état de santé des batteries lithium-ion

Quentin Mayemba

Génie électrique

Université Lyon 1

Application de modèles avancés d’intelligence artificielle à l’irrigation intelligente à partir de données capteurs et d’images satellitaires.

Hajar Hammouch

Informatique, données, IA

Institut Polytechnique de Paris

Intelligence artificielle pour l’automatisation du processus de sélection et de classification des colis dans un entrepôt : conception d’un système de conditionnement intelligent

Matthieu Desmarescaux

Signal, image, vision, son

Université de Brest

De l’IA digne de confiance aux normes techniques – L’approche particulière de L’Europe en matière de régulation de l’intelligence artificielle

Mélanie Gornet

Droit et régulation

Institut Polytechnique de Paris

La diffusion accélérée des technologies d’intelligence artificielle : vers un modèle d’adaptation des facteurs humains et des structures organisationnelles de l’entreprise

Stéphanie Ametepe

Sciences de gestion et du management

CNAM

Détection et suivi de la biodiversité marine par intelligence artificielle

Kilian Bürgi

Sciences de l’environnement

Université Côte d’Azur

Intelligence artificielle embarquée et connectivité cellulaire pour drones : modélisation, optimisation et impacts réseaux

Antoine Le Borgne

Informatique

Université de Rennes