L’IA industrielle dans les opérations : quels usages et quels freins ?

Un basculement dans l'adoption de l'intelligence artificielle par l'industrie s’opère sous nos yeux : les projets pilotes cèdent la place aux déploiements en production réelle. Avec des freins persistants, pour le moment, mais aussi des promesses immenses en termes de productivité et de compétitivité.

Aujourd’hui, ce sont ainsi près de 59 % des industriels européens qui affirment déployer l’IA activement sur leurs sites. Un bouleversement opéré en seulement deux années pour passer de la vision conceptuelle à la réalité opérationnelle. En ce qui concerne l’industrie hexagonale, 26 % des PME et ETI industrielles ont déjà intégré l’IA dans leurs opérations, et près d’une sur deux prévoit un déploiement élargi dans les 24 prochains mois. Avec l’IA, tout va très vite.

Quels sont les cas d’usages concrets les plus répandus ?

Le cas d’usage le plus déployé reste aujourd’hui la maintenance prédictive : des capteurs IoT installés sur les équipements critiques – moteurs, pompes, compresseurs, machines-outils – transmettent en continu leurs données de fonctionnement à des modèles d’IA. Ces derniers détectent les signatures de dégradation avant qu’elles ne conduisent à la panne. Le principe est simple, mais son exécution est complexe. Ainsi, une usine typique combine des équipements d’âges et de marques très différents, avec des protocoles de communication hétérogènes, dont l’harmonisation constitue souvent le premier et le plus long chantier du projet.

Le deuxième usage pour lequel on observe une montée en puissance est le contrôle qualité par vision artificielle. Des caméras haute résolution couplées à des modèles de vision par ordinateur inspectent ainsi chaque pièce en sortie de ligne, avec une précision supérieure à 99 % et à des cadences de plusieurs centaines de pièces par minute… Des performances très supérieures à l’œil humain. Ce système élimine à la source les coûts de non-qualité – rebuts, reprises, retours clients – dès les premières semaines de déploiement. Ces dispositifs, basés sur le machine learning, permettent une amélioration continue de la qualité une fois qu’ils sont mis en œuvre.

L’optimisation de la planification de production constitue le troisième levier : des algorithmes d’IA analysent en temps réel les contraintes de capacité, de disponibilité des matières, de délais clients et de coûts énergétiques pour générer des plans de production optimaux. Avec à la clé une réduction des délais de 15 à 30 %, et une amélioration du taux d’utilisation des équipements. Ils s’adaptent en continu aux aléas – panne, retard fournisseur, commande urgente – sans replanification manuelle.

Au-delà des trois leviers que l’on vient de lister, l’IA agentique émerge comme le prochain saut qualitatif, dans un futur proche. Des agents autonomes capables d’exécuter des séquences de tâches complexes sans supervision continue commencent déjà à être déployés dans la supervision de procédés et l’ordonnancement dynamique. Siemens et NVIDIA ont structuré un partenariat autour d’un système d’exploitation industriel intégrant des jumeaux numériques temps réel, tandis que la robotique physique franchit elle aussi le pas de l’industrialisation : l’usine BMW de Spartanburg a ainsi validé le travail de robots humanoïdes sur 90 000 pièces automobiles, et Boston Dynamics entre en production de masse avec son nouvel Atlas électrique piloté par les modèles IA de Google DeepMind.

Des freins persistants

Les déploiements se heurtent néanmoins à trois verrous persistants. Le premier concerne les infrastructures : des réseaux sans fil robustes sont essentiels au déploiement de l’IA, mais la latence imprévisible et la segmentation insuffisante des réseaux OT restent aujourd’hui des obstacles majeurs au passage à l’échelle.

Un frein organisationnel est également à l’œuvre. Ainsi, la majorité des organisations industrielles restent structurées pour un travail séquentiel – et cloisonné – quand l’IA fonctionne en temps réel en reliant planification, production, logistique et service client. Tant que ces silos subsistent, la valeur de l’IA se heurte aux frontières fonctionnelles de l’entreprise.

Enfin, un troisième frein, réglementaire, persiste. L’IA Act européen entrera dans sa phase d’application opérationnelle en août 2026, et les systèmes de décision autonome en production, comme le contrôle qualité automatisé, l’ordonnancement ou la supervision de procédés sont classés à risque élevé, ce qui impose des exigences de traçabilité et de supervision humaine, que la plupart des architectures déployées à la hâte ne respectent pas pour le moment. Mais dans l’IA, tout va très vite, et cela devrait évoluer dès cette année.