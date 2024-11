Les thèses du mois : « Encadrer le développement de l’intelligence artificielle pour favoriser une innovation responsable »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Encadrer le développement de l’intelligence artificielle pour favoriser une innovation responsable », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Pour un développement éthique de l’IA en santé : réflexions pour la construction d’un cadre éthique opérationnel à travers l’exemple de l’oncologie médicale

Marie-Caroline Laï

Doctorat en Éthique médicale, soutenu le 20/03/2023

Centre de recherche des Cordeliers

Modeling automated legal and ethical compliance for trustworthy AI

Yousef Taheri Sojasi

Doctorat en Sciences et technologies de l’information et de la communication, soutenu le 04/10/2024

LIP6

Advancing Ethical and Responsible AI : Exploring Fairness, Privacy, and Explainability through Causal Perspectives

Karima Makhlouf

Doctorat en – Informatique, données, IA – soutenu le 07/10/2024

Laboratoire d’informatique de l’École polytechnique

Advancing Ethical AI : Methods for fairness enhancement leveraging on causality and under privacy constraints

Ruta Binkyte-Sadauskiene

Doctorat en – Informatique, données, IA – soutenu le 19/12/2023

Laboratoire d’informatique de l’École polytechnique

L’éthique du marketing face au défi de l’intelligence artificielle : penser le bouleversement des valeurs et des règles à l’âge des big data

Volha Litvinets

Doctorat en Philosophie, soutenu le 21/06/2022

Laboratoire : Sciences, Normes, Démocratie

Pour une éthique de l’intelligence artificielle conversationnelle

Giada Pistilli

Doctorat en Philosophie, soutenu le 21/03/2024

Laboratoire : Sciences, Normes, Démocratie

Avancer l’IA éthique : équité, diversité et confidentialité dans la modélisation générative

Mariia Zameshina

Doctorat en Informatique, soutenu le 26/03/2024

Laboratoire : Algorithme, Architecture, Analyse et Synthèse d’Image

Les questionnements éthiques dans le travail de conception des IA.

Laetitia Sarda hauret

Projet de thèse en Sciences de Gestion depuis le 15/12/2020

Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail

Peut-on expliquer l’IA ? Solutions techniques, enjeux éthiques -Application aux services financiers et à la recherche d’emploi

Thomas Souverain

Projet de thèse en philosophie, depuis 01/09/2020

Institut Jean-Nicod