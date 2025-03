L’IA générative a un impact sur la « pensée critique »

Microsoft a étudié l’impact de l’utilisation régulière d’outils d’IA générative sur la pensée critique des professionnels de la connaissance. Si l’étude met en garde contre le risque d’une trop grande confiance en l’IA, vis-à-vis des efforts de réflexion, elle met aussi en lumière les changements profonds de l’IA sur nos façons de travailler.

Pour réaliser son étude, Microsoft Research a interrogé 319 travailleurs du savoir qui utilisent, au travail, des outils d’IA générative (GenAI) comme ChatGPT, Copilot ou Gemini, au moins une fois par semaine.

Les réponses ont permis aux chercheurs de modéliser la manière dont ils « activent la pensée critique » lorsqu’ils utilisent ces outils, et comment l’IA générative affecte leur perception de l’effort de pensée critique.

IA génératives : moins d’efforts de collecte et de traitement, mais des efforts de vérification !

Les participants à cette enquête ont partagé des cas concrets d’utilisation des outils de GenAI et 936 sur 957 ont été analysés. Globalement, les participants perçoivent les activités d’analyse, de synthèse et d’évaluation comme nécessitant moins d’efforts avec les outils de GenAI.

C’est tout à fait logique, car l’IA permet justement d’aider les travailleurs du savoir à mieux structurer des informations complexes et à automatiser certaines tâches. Mais d’un autre côté, ils affirment devoir fournir un effort accru pour la gestion de l’IA, c’est-à-dire la formulation de requêtes et l’évaluation de la pertinence des réponses par rapport aux exigences de leur métier et leurs responsabilités.

En clair, cela veut dire que les outils de GenAI sont en train de faire évoluer la façon dont nous utilisons notre pensée critique. Avec ces outils, nous l’utilisons beaucoup moins lors de la collecte d’informations, mais l’obtention de résultats pertinents impose une vérification plus approfondie de l’information, ce qui demande beaucoup d’efforts au final !

Trouver un compromis entre productivité et réflexion

Les outils d’IA générative sont conçus pour nous faire gagner en productivité, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre capacité à réfléchir ! Car l’étude démontre assez clairement que les utilisateurs qui placent une trop grande confiance dans les capacités des outils de GenAI utilisent moins leur pensée critique. Pire, ils peuvent tomber dans une forme de dépendance à long terme et devenir moins performants sur la résolution de problèmes.

L’étude suggère ainsi d’améliorer la conception de ces outils « pour soutenir la pensée critique des travailleurs du savoir en abordant leurs barrières de conscience, de motivation et de capacité. »

Par ailleurs, elle montre aussi que le personnel professionnel qui a confiance en ses propres capacités est plus critique envers l’IA et consacre plus d’efforts dans l’évaluation et l’adaptation des résultats générés par IA.