Le Top 5 de vos contenus préférés en 2024 !

Alors que 2024 s’achève et que 2025 pointe le bout de son nez, faisons un point sur les contenus que vous avez le plus appréciés sur notre site cette année.

Si l’année 2024 a été riche en émotions et en surprises, les actualités scientifiques n’ont elles non plus pas démérité. Cette année encore, l’intelligence artificielle a été à l’honneur avec de nombreuses innovations, mais aussi des questionnements sur son utilisation. L’équipe de Techniques de l’Ingénieur a fait de son mieux pour vous proposer un contenu de qualité, permettant de suivre et comprendre avec nuances ces actualités. Et votre intérêt pour ce sujet se ressent dans nos chiffres. Voyons les contenus qui vous ont le plus marqué !

Votre dossier préféré

Publié en novembre 2024, notre dossier « Encadrer le développement de l’intelligence artificielle pour favoriser une innovation responsable » a été le plus lu de l’année ! Les modèles d’intelligence artificielle, de plus en plus performants et sophistiqués, vont dans les mois et les années à venir révolutionner à la fois notre quotidien mais surtout notre travail. De nombreux chercheurs tentent d’évaluer dans quelle mesure l’IA va rendre obsolètes de nombreux emplois. Les plus optimistes laissent entendre que l’IA va créer autant d’emplois qu’elle va en détruire, tandis que les enquêtes les plus pessimistes laissent penser que nous devons nous préparer à un chômage de masse.

Par ailleurs, ces évolutions engendrent aussi des problématiques sérieuses en termes de sécurité et d’éthique sur le web. Enfin, le sujet des armes autonomes est également sorti du domaine de la science-fiction pour entrer dans la réalité. Tout ceci incite les autorités à mettre en place des lignes rouges, qui doivent permettre de garder le contrôle sur les modèles d’intelligence artificielle mis en œuvre aujourd’hui.

Votre livre blanc préféré

En février 2024, notre livre blanc « Intelligence artificielle : le progrès à quel prix ? » a été téléchargé en masse. Encore il y a peu l’apanage des experts, l’IA est entrée vivement dans la vie de tous lors du lancement de ChatGPT en novembre 2022. Depuis, nombres d’entreprises se lancent dans le secteur de peur de se faire distancer. Mais cette course aux innovations injecte dans nos vies de nouvelles technologies qui n’ont pas forcément été suffisamment réfléchies et dont les impacts -sociaux, sociétaux, écologiques, géopolitiques- interrogent.

Ce livre blanc met en lumière les dysfonctionnements causés par l’IA et les nombreux problèmes éthiques que son utilisation constante et parfois peu raisonnée soulève. Nos interlocuteurs proposent également des pistes de solution pour une IA plus responsable, avec de bonnes pratiques en entreprise ou en formation, et avec une plus grande présence de la société civile, pour consentir ou non à tous ces chamboulements dans notre vie quotidienne.

Votre conférence en ligne préférée

Parmi nos conférences en ligne, le Webinar « IA générative : usages et applications avancées pour la veille technologique » a été votre préféré ! L’IA générative, focalisée sur la création de contenu, utilise des modèles comme les GAN et les Transformers pour générer et transformer des données existantes selon des schémas prédéfinis. Elle excelle dans des usages basiques tels que la rédaction de résumés, la traduction et la synthèse de données, mais elle peut aussi être utilisée pour des usages avancés comme le RAG pour répondre à des questions spécifiques en temps réel et l’extraction structurée d’informations. Elle est également utilisée pour la personnalisation des usages et l’exploitation de corpus spécialisés, tels que les données de brevets, dans le domaine de la veille technologique.

Ce webinar permet de définir les différentes classifications de l’IA et ses principaux domaines d‘applications. Les principes de fonctionnement de l’IA générative, ses principaux modèles et applications sont présentés, pour ensuite évoquer les usages standards de l’IA générative pour un ROI rapide et les usages avancés via le RAG (Retrieval Augmented Generation) pour des besoins spécifiques en veille technologique.

Votre portrait d’expert préféré

Du côté de nos experts, le portrait de Christophe Bonnal, conseiller scientifique sur notre offre « Systèmes aéronautiques et spatiaux », a été le plus consulté ! Le monde de l’espace évolue, et avec lui son éthique. Il semble ainsi inconcevable, aujourd’hui, d’envisager l’exploitation du ciel – qu’il s’agisse de l’envoi de fusées, de satellites… ou de tourisme spatial – sans aborder la préservation de cet environnement stellaire. Christophe Bonnal, expert senior à la Direction de la Stratégie du CNES avant de devenir expert senior système chez MaiaSpace, retrace pour nous son parcours et évoque les implications d’un univers très convoité.

Votre épisode de podcast préféré

2024 a aussi sonné avec la reprise de notre podcast Cogitons sciences ! Notre première mini-série de 3 épisodes s’intéressait à l’IA dans nos métiers. L’épisode « Comment l’IA révolutionne notre façon de travailler ? » a été largement plébiscité.

L’intelligence artificielle est partout. Mais comment celle-ci peut-elle aider les ingénieurs et chercheurs dans leur métier ? Nous avons posé la question à nos invités Frédéric Pascal, Professeur des Universités (Université Paris-Saclay) et directeur de l’institut DATAIA, et Marie-Aude Aufaure, directrice de la société de conseil et de formation Datarvest. Distinguer l’IA classique, générative et hybride, accepter l’IA dans son quotidien professionnel, déterminer des tâches à déléguer aux différentes IA, faire des prompts précis… Frédéric Pascal et Marie-Aude Aufaure nous apportent leurs éclairages sur ces technologies déjà ancrées dans nos métiers.