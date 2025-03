Quand l’IA aide à lutter contre le frelon asiatique

Génération de contenu, diagnostic précoce de maladies, chatbots, voitures autonomes… L’IA a des applications dans tous les domaines. Et pour ce qui est de l’environnement, les modèles d’IA peuvent aussi être d’un grand secours. Concernant la protection de la biodiversité, notamment la lutte contre le frelon asiatique, des chercheurs britanniques viennent par exemple d’élaborer un piège plus efficace et très sélectif, piloté par IA.

On croyait la reconnaissance faciale réservée aux humains. Il n’en est rien ! En effet, la reconnaissance faciale est une forme de reconnaissance d’image. Or, les algorithmes de reconnaissance, s’ils sont bien construits et entraînés, permettent d’identifier ou détecter à peu près tout, que ce soit une personne, une plante, un animal ou un objet, à partir d’une image fixe ou d’une vidéo.

Dans le domaine agricole, notamment, ces technologies sont d’ailleurs particulièrement prometteuses, puisqu’elles peuvent aider à identifier des maladies sur des plantes ou à évaluer l’état de santé d’un animal.

L’identification du frelon asiatique pose problème

Les chercheurs de l’Université d’Exeter ont exploité cette capacité de l’IA à analyser des images dans un but précis : être capable de distinguer un frelon asiatique d’un autre insecte afin d’opérer un piégeage sélectif et de signaler l’apparition de l’insecte dans de nouvelles régions.

Car au Royaume-Uni, la lutte contre le frelon asiatique repose en grande partie sur l’identification visuelle de la part de la population. Or, la grande majorité des rapports comportent des confusions entre espèces, ce qui oblige les autorités à valider chaque année des milliers d’images manuellement !

Par ailleurs, les techniques de piégeage utilisées ailleurs en Europe pour alerter sur la prolifération du frelon asiatique s’avèrent également inefficaces, car elles ont l’inconvénient de tuer énormément d’insectes indigènes, alors qu’elles ont peu d’impact sur les frelons asiatiques.

La capture sélective des frelons asiatiques par IA

Dans un communiqué, le Dr Thomas O’Shea-Wheller explique que l’objectif de leurs travaux est « de mettre au point un produit rentable et polyvalent, afin que tout le monde – des gouvernements aux apiculteurs individuels – puisse l’utiliser ».

La solution proposée se nomme VespAI. Premièrement, elle ne tue pas les insectes non ciblés et résout donc le problème de l’impact environnemental du piégeage. Deuxièmement, elle rend possible la capture vivante des frelons asiatiques et permet de les suivre jusqu’à leur nid, ce qui est le seul moyen efficace pour les exterminer.

Du point de vue technique, le prototype VespAI fonctionne de la manière suivante :

Une caméra reliée à une carte Raspberry Pi 4 filme en temps réel l’intérieur du piège.

Le software analyse en temps réel les images vidéo.

Lorsqu’un frelon asiatique est détecté, les images sont envoyées à un PC, grâce à une connexion Wifi¹.

Des essais plus que concluants

Le système a été testé de manière intensive en 2023, sur l’île de Jersey. Pourquoi ce choix ? Parce que l’île est proche de la France. Or, le frelon asiatique, arrivé en France en 2003, y est présent de manière massive. Son apparition sur le territoire Britannique s’est donc faite en 2016, par l’île de Jersey, ce qui en fait un territoire d’expérimentation idéal.

Les résultats publiés dans la revue Nature semblent indiquer que VespAI fonctionne plutôt bien, puisque la précision de détection atteint 99 %.

La prochaine étape concernera le renforcement des capacités techniques de VespAI : interface utilisateur améliorée, connectivité mobile, mais aussi intégration d’autres espèces d’insectes à la détection.

¹ Une connectivité 4G associée à un système de positionnement satellite GNSS est prévue pour les futures configurations en pleine nature