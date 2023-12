La start-up Niryo lève 10 millions d’euros pour développer une gamme de cobots industriels et continuer son expansion à l’international

Niryo, la start-up lilloise qui veut rendre la cobotique accessible à tous, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros qui servira à poursuivre son expansion à l’international. Cette nouvelle phase de financement permettra à ce pionnier de la robotique éducative de partir à la conquête de nouveaux marchés industriels.

L’an dernier, Marc-Henri Frouin, PDG de Niryo, nous présentait son robot collaboratif dédié à l’apprentissage et à la recherche. Il nous expliquait notamment la volonté de Niryo21 de faire évoluer ses gammes de produits pour aller vers une implantation dans l’industrie.

Des bras robots collaboratifs compacts et abordables

Depuis sa création en 2017, Niryo s’efforce de proposer des bras robots collaboratifs qui soient à la fois compacts, financièrement abordables et simples d’utilisation, notamment grâce à l’application Niryo Studio.

L’idée de départ était la création d’un robot destiné à la formation et à l’éducation, qui soit plus accessible et beaucoup plus léger qu’un robot industriel. On peut dire qu’en sept ans d’existence, cette idée a fait du chemin, puisque 300 universités à travers le monde (dont les 50 plus prestigieuses) sont dorénavant équipées d’un robot Niryo.

Mais ce n’est pas tout : les cobots Niryo ont déjà séduit plus de 200 entreprises, dont plusieurs grands acteurs industriels comme Siemens, Texas Instruments, Airbus, Ariane Group ou encore Coca-Cola. En tout cela représente plus de 3 000 cobots vendus à travers le monde (30 % en France) !

Son dernier-né, le robot éducatif « NED2 », est d’ailleurs orienté industrie, puisqu’il s’adresse à la formation des ingénieurs et permet la simulation de scénarios industriels réels en connectant plusieurs unités.

Objectifs de la levée de fonds : adresser de nouveaux cas d’usage et développer une gamme à destination des professionnels

La levée de fonds en série A qui vient d’être annoncée par un communiqué de presse comprend une levée de 6,4 millions d’euros apportée par des fonds d’investissement, complétée par 3,6 millions d’euros de prêts apportés par un pool bancaire.

Elle est menée par :

le fonds d’investissement BPI Digital Venture ;

le fonds d’investissement Innovacom ;

quatre autres fonds historiques – IRD, Finorpa, NFA et Go Capital.

À travers cette levée de fonds, Niryo souhaite poursuivre sa croissance, consolider sa présence internationale et développer sa gamme de robots professionnels.

Marc-Henri Frouin, CEO de Niryo, est enthousiaste : « Chez Niryo, nous sommes animés par une conviction profonde en la puissance de la technologie pour façonner un avenir plus durable et plus humain. Niryo rend la robotique collaborative accessible à tous et promeut une vision plus résiliente de la technologie. Avec cette levée de fonds, nous continuons à écrire notre histoire en repoussant les limites de ce que la robotique peut accomplir. C’est par ailleurs pour nous l’occasion de démontrer que la collaboration entre l’homme et la machine est la clé de l’innovation dans tous les secteurs ».

20 nouveaux postes en CDI seront ouverts !

Pour Niryo, cette nouvelle phase de financement ouvre donc un nouveau chapitre vers son objectif de transformer la robotique collaborative pour en faire une force durable. La start-up est déjà à pied d’œuvre puisque 20 postes en CDI seront ouverts pour mener à bien l’ensemble des projets !

En tout cas, les financeurs croient en l’avenir de Niryo ! Dans le communiqué de presse, Marion Aubry, directrice d’investissement chez Bpifrance Digital Venture, déclare : « Nous sommes convaincus que le marché des cobots devrait connaître une forte croissance dans les prochaines années. Grâce à son offre de robots collaboratifs légers, peu encombrants, facilement programmables et avec une UX simple, Niryo nous semble idéalement positionnée pour démocratiser l’utilisation de cobots dans de nombreux secteurs, au-delà des usages traditionnels de la robotique dans l’industrie. »