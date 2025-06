Les thèses du mois : « Secteur aérien : quelles solutions pour une trajectoire de décarbonation crédible ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Écoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juin, « Secteur aérien : quelles solutions pour une trajectoire de décarbonation crédible ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Conditions d’émergence d’une filière des carburants durables pour l’aéronautique : une approche fondée sur un renouvellement du cadre Technological Innovation System

Nori Meziane

Projet de thèse en Sciences économiques, depuis le 01/12/2024

Bordeaux sciences économiques

Modélisation quantitative et évaluation de l’acceptabilité sociale des mesures d’atténuation du secteur aérien par la maîtrise de la demande

Thomas Betous

Projet de thèse en Énergétique et transferts, depuis le 01/11/2024

ISAE/DAEP Département Aérodynamique Énergétique Propulsion

Étude des performances de systèmes d’injection aéronautiques opérant à haute pression dans le cadre de l’utilisation de carburants d’aviation durables (SAF): Analyse expérimentale détaillée au moyen de diagnostics lasers avancés.

Rafael Juca pinheiro

Projet de thèse en Mécanique des fluides, énergétique, thermique, combustion, acoustique, depuis le 01/12/2024

Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie

Modélisation de scénarios prospectifs pour l’aviation : régionalisation, étude des coûts d’abattement et optimisation technico-économique sous contraintes environnementales

Antoine Salgas

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 07/01/2025

ISAE-ONERA EDyF Energétique et Dynamique des Fluides

Production de biocarburants à partir de la biomasse lignocellulosique : le lévulinate de butyle, une molécule prometteuse pour le développement de carburants aéronautiques durables

Wenel Naudy Vásquez Salcedo

Thèses de doctorat en Génie des procédés, soutenue le 05/07/2024

Laboratoire de sécurité des procédés chimiques

Contributions à la compréhension de la formation et de l’atténuation possible des traînées de condensation de l’aviation

Pierre Saulgeot

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides et des solides, soutenue le 20/12/2023

ONERA Département Aérodynamique, Aéroélasticité, Acoustique

Évaluation de l’impact des émissions aériennes sur le changement climatique : développement de la méthode d’Analyse du Cycle de Vie et recommandations pour la sélection de carburants alternatifs

Tiphaine Gaillot

Thèse de doctorat en Chimie Physique, soutenue le 17/11/2023

Institut français du pétrole Énergies nouvelles

Impact des carburants durables pour l’aviation (SAFs) sur l’opérabilité moteur : modélisation et simulation

Jean-Christophe Jouhaud

Thèse de doctorat en Énergétique et transferts, soutenue le 21/01/2025

Centre Européen de Recherche et Formation Avancées en Calcul Scientifique

Impact du changement climatique sur la turbulence en ciel clair pour l’aviation

Mohamed Foudad

Thèse de doctorat en Océan, Atmosphère, Climat, soutenue le 25/03/2024

Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes