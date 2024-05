Où seront produites les batteries du futur ?

Si les technologies de batteries sont appelées à se diversifier dans le futur, leur lieu de production est un enjeu majeur, aussi bien en termes d’autonomie industrielle que d’emplois.

En 2022, le marché mondial des batteries s’élevait à 116 milliards d’euros. Dont près de la moitié concernant le secteur de la mobilité, pour lequel les batteries lithium-ion sont ultra majoritaires. Les géants industriels producteurs de ce types de batteries se trouvent en Asie, continent qui regroupe, avec la Chine en tête de gondole, près de deux tiers de la production. Le groupe CATL[1], basé en Chine, produisait en 2022 35% des batteries lithium-ion au niveau mondial.

La domination actuelle de la Chine sur la production de batteries dédiées à la mobilité, et plus largement sur la filière industrielle de production de véhicules électriques, s’explique d’abord par la capacité de l’Etat chinois à orienter l’activité des acteurs industriels nationaux à travers un capitalisme d’Etat qui a démontré son efficacité depuis plusieurs décennies. Aussi, la Chine a toujours été en retard, en termes d’innovation et de compétitivité, sur les Européens et les Américains en ce qui concerne les moteurs à combustion. De ce fait, dès la fin des années 1990, l’Etat chinois a commencé des expérimentations sur les véhicules électriques, pour être en mesure de devenir leader sur un marché à peine émergent à l’époque. Au courant des années 2010, le plan “Made in China 2025” a mis en place un système de subventions pour faciliter l’accès des Chinois aux véhicules électriques. Ces subventions n’étaient accessibles que pour des véhicules dont les batteries étaient 100% chinoises, une manière très efficace de booster la demande en batteries “made in China”. Une stratégie payante, qui fait aujourd’hui de ce pays le leader incontesté de cette filière industrielle, appelée à dominer le secteur de la mobilité dans les décennies à venir, a priori.

L’Europe et les Etats-Unis très loin derrière la Chine

Aujourd’hui, les Etats-Unis et l’Europe produisent chacun 7% des batteries électriques au niveau mondial, à des années lumières de la Chine. Le vieux continent a mis en place, à travers le paquet de propositions législatives Fit for 55, des objectifs climatiques ambitieux, qui impliquent notamment la fin de la vente de véhicules thermiques et l’avénement des véhicules électriques, à partir de 2035. Pour cela, la mise en place d’une filière de production de véhicules électriques, et donc de batteries, est actuellement à l’œuvre, à travers le développement dans de nombreux pays européens de gigafactories pour produire ces fameuses batteries (Par exemple Verkor en France). Ainsi, l’Europe, qui dispose actuellement d’une capacité de production d’environ 70 GWh pour les batteries, doit atteindre, c’est l’objectif fixé par la commission, une capacité de production de 550 GWh à l’horizon 2030. Un changement d’échelle donc, dans un temps record, soutenu financièrement au niveau continental.

Dans cette course contre la montre pour rattraper le retard européen, deux écueils majeurs se font jour. D’abord, la pénurie potentielle en matières premières, ou en tout cas la forte dépendance vis-à-vis de pays étrangers qui va se créer pour être en mesure de mettre en place cette augmentation de cadence de production dans les années à venir. C’est particulièrement vrai pour les besoins à venir en termes de cobalt, de lithium, de manganèse ou de graphite, qui pourraient freiner les ambitions européennes. Second point, la consommation d’énergie tout au long de la chaîne de production des batterie est très importante, les incertitudes actuelles sur les prix de l’énergie constituent donc une inquiétude pour le futur.

Au-delà de ces limitations potentielles, l’Europe a mis en place, pour favoriser autant que possible la montée en puissance d’une filière européenne des batteries compatible avec la compétition au niveau internationale et les objectifs continentaux au niveau environnemental, un “règlement batteries”. Ce dernier, adopté en juillet 2023, met en place un cadre réglementaire autour de la production des batteries, sur tout le cycle de vie de ces dernières : matières premières, production, fin de vie, recyclage… Pour obliger les producteurs – du monde entier – voulant équiper de futurs véhicules européens à se plier aux mêmes règles que celles édictées en Europe. Un moyen de limiter la concurrence déloyale au niveau écologique des producteurs chinois par exemple.

[1] Groupe CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited)