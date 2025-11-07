Préfabrication bois-béton : Timberium et la SATT Sayens plus unies que jamais

Après avoir accompagné la start-up Timberium dans une première étape clé de transfert technologique concrétisée en 2024, la SATT Sayens a annoncé, en septembre dernier, sa prise de participation au capital de la jeune pousse. Un renforcement des liens unissant les deux entités, qui devrait permettre à Timberium de parachever la maturation de sa solution destinée à la construction hors-site mixte bois-béton.

Issue de travaux menés pendant plusieurs années au sein du Laboratoire d’études et de recherche sur le matériau bois (LERMaB[1]), la technologie aujourd’hui portée par Timberium après la signature, fin 2024, d’une licence entre son créateur Sylvain Amroun et la SATT[2] Sayens, repose sur une solution constructive nouvelle : un connecteur métallique permettant d’assembler de manière optimale des composants en bois et des éléments en béton.

L’innovation permet ainsi la production hors-site de planchers collaborant bois-béton aux multiples atouts : plus faciles et rapides à fabriquer, mais aussi à mettre en œuvre grâce à la préfabrication en usine, moins coûteux à produire, plus durables et performants, mais aussi moins gourmands en matière première. Romain Liège, président de la SATT Sayens, et Sylvain Amroun, P.-D.G. de Timberium, reviennent pour Techniques de l’Ingénieur sur la genèse de ce projet situé au carrefour de la recherche académique et de l’entrepreneuriat. Ils nous dévoilent aussi les perspectives ouvertes par cette récente prise de participation de la SATT Sayens au capital de la jeune pousse strasbourgeoise.

Techniques de l’Ingénieur : Quelles sont, en quelques mots, vos fonctions respectives ?

Romain Liège : Je préside la SATT Sayens depuis janvier dernier, après avoir occupé d’autres fonctions au sein de la structure depuis mon arrivée en 2017, notamment celles de directeur de la propriété intellectuelle, et de directeur général adjoint.

Sylvain Amroun : Je suis le créateur et dirigeant de Timberium. Je suis issu du monde de la construction bois, dans lequel j’ai fait mes études et mes armes : j’ai travaillé pour de grandes entreprises de charpentes, notamment dans le cadre de la construction d’immeubles pour les JOP de Paris 2024. J’ai monté mon projet d’entreprise à la suite de cela.

Quelles sont justement les origines de la création de Timberium ?

S.A. : J’ai en fait créé deux entités distinctes : un bureau d’ingénierie d’une part – Timberium Ingénierie – mais également Timberium, que j’ai fondée exclusivement dans le but de développer une technologie issue du LERMaB, dont j’avais eu préalablement connaissance [lire plus bas, n.d.l.r.], et qui concerne les planchers mixtes bois-béton…

Le plancher collaborant bois-béton en tant que tel n’est pas un concept nouveau. Le LERMaB a cependant développé une technologie innovante portant sur un aspect clé : la connexion mécanique entre le bois et le béton. Il s’agit, plus précisément, d’une nouvelle typologie de connecteur. Ces connecteurs sont des éléments métalliques linéaires, qui permettent d’éviter les glissements entre le béton et le bois. Leur configuration linéaire et leurs performances supérieures à tout ce qui se fait sur le marché actuellement permettent deux choses : d’une part de limiter fortement le glissement, ce qui permet d’obtenir une connexion quasi soudée avec un ratio de l’ordre de 90 %, contre 30 à 40 % avec des solutions plus traditionnelles, mais aussi, d’autre part, de préfabriquer de manière industrielle les éléments.

Là où les autres solutions impliquent de couler du béton sur le bois en phase chantier, la solution développée par le LERMaB permet d’effectuer cette coulée en usine, chez un préfabricant béton, sur une table dédiée à cet usage. Le connecteur est en outre intégré dans le béton, et non fiché dans le bois, comme c’est le cas traditionnellement. La jonction avec le bois peut ensuite être réalisée chez un charpentier — ou par mes soins, en l’occurrence. Cela permet de bénéficier de tous les avantages d’une préfabrication en usine : cadence, baisse des coûts, facilité de mise en œuvre sur chantier, etc.

C’est donc sur la base de cette technologie très avantageuse du LERMaB que j’ai poursuivi un travail de développement interne à Timberium, avec l’objectif d’amener la technologie d’un TRL[3] 3 à un TRL 8. Je mène actuellement le dernier sprint… La maturation produit est achevée. Je m’attelle désormais à son industrialisation et à sa caractérisation mécanique, au travers d’une campagne d’essais. J’espère obtenir le sésame délivré par le CSTB – un ATEx – à l’horizon mi-2026.

Qu’est-ce qui distingue votre solution d’autres approches déjà disponibles sur le marché de la préfabrication mixte bois-béton ?

S.A. : Cette solution de plancher collaborant portée par Timberium n’a pour l’heure pas d’équivalent. Il existe effectivement d’autres approches mêlant béton et bois, notamment le béton de bois, ou la dalle béton préfabriquée isolée à l’aide de panneaux de fibres de bois, qui sont cependant très différentes de ce que nous faisons. Il s’agit de solutions essentiellement centrées sur la réduction de l’empreinte carbone, et non sur l’amélioration des qualités mécaniques des éléments préfabriqués. Notre technologie de plancher collaborant préfabriqué permet, quant à elle, de combiner ces deux avantages. Elle ne se destine pas forcément aux planchers d’une longueur inférieure à cinq mètres, pour lesquels des dalles béton classiques sont généralement mises en œuvre, mais plutôt à des planchers d’une portée supérieure. Notre solution est en effet l’une des seules à pouvoir répondre à ce type de cas d’usage, et même sans doute la seule à pouvoir y répondre à un prix compétitif, et pour des performances adaptées.

L’un des grands intérêts de cette technologie issue du LERMaB est qu’elle permet de réduire à la fois les quantités de béton, mais aussi de bois mis en œuvre. Le béton sert de dalle de compression, et permet de n’utiliser qu’une trame d’acier, et pas plus, tout en limitant les épaisseurs à sept ou huit centimètres, voire neuf ou dix pour accroître la résistance au feu de l’ensemble. Cette approche permet donc à la fois de réduire l’empreinte carbone du plancher, tout en lui conférant des propriétés intéressantes, notamment la résistance à la pluie, mais aussi au feu, et ce à la fois en phase chantier – un problème important aujourd’hui dans la construction bois – et une fois la construction achevée.

Tout cela avec, en plus, une grande rapidité de mise en œuvre : tous les éléments fabriqués à façon arrivent entièrement préfabriqués sur le chantier, et permettent une cadence de pose de l’ordre de 400 m2 par jour, à deux personnes.

Quelles sont les origines de ce transfert de technologie du LERMaB vers Timberium ? Quel rôle la SATT Sayens a-t-elle joué dans ce processus ?

R.L. : En tant qu’office de transfert de technologies de l’Université de Lorraine, nous avons notamment un rôle de détection des innovations portées par les laboratoires. En 2021, nous avons pris connaissance d’une innovation portée par le LERMaB en discutant avec plusieurs chercheurs de ce laboratoire à l’origine de la technologie aujourd’hui reprise par Timberium. Nous discutions au départ d’une autre technologie, dans le but de la protéger par un brevet, mais en parcourant le laboratoire, nous avons également identifié le prototype de cette technologie de connecteur bois-béton qu’évoquait Sylvain, et nous nous sommes finalement rendu compte qu’elle méritait elle aussi d’être développée, notamment parce qu’elle présentait un potentiel commercial important. Nous n’étions pas venus pour cela au départ, mais avons finalement entrepris de déposer une deuxième demande de brevet, pour cette autre technologie sur laquelle est aujourd’hui l’offre de Timberium.

Cela a abouti à une première déclaration d’invention. Nous avons ensuite déposé une demande de brevet en France, en avril 2021, puis en Europe. La SATT a ainsi joué un premier rôle dans la protection de la propriété intellectuelle de l’Université de Lorraine. Nous avons ensuite commencé à travailler au transfert de cette technologie. C’est à ce moment que Sylvain a pris part à l’aventure… Cela a abouti à la signature, le 19 décembre 2024, d’un contrat de licence exclusive entre la SATT Sayens et Sylvain. Nous avons ensuite entamé une phase de co-maturation de la technologie avec lui, à partir d’un cahier des charges qu’il a lui-même établi, en lui apportant notamment des financements.

Vous disiez, Sylvain, avoir eu connaissance de la technologie développée par le LERMaB avant même d’envisager la création de Timberium. Pour quelles raisons, et qu’est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans son industrialisation ?

S.A. : J’avais en fait déjà travaillé au préalable avec des chercheurs du LERMaB, au début de ma carrière… Je connaissais donc bien les deux inventeurs de cette technologie, qui m’ont informé de leur volonté de la mettre sur le marché, avec l’aide de la SATT Sayens. Maîtrisant déjà les notions d’ingénierie nécessaires pour mener à bien la maturation de cette technologie, j’ai donc décidé de me lancer dans le projet Timberium. J’avais déjà travaillé avec des produits concurrents ; je connaissais déjà bien le marché auquel se destinent ces solutions, et cette expérience m’a fait prendre conscience que la technologie du LERMaB était la plus optimale. Elle permet en effet de répondre à de très nombreuses contraintes, sans pour autant verser dans l’overengineering[4]. Ce qui est d’ailleurs souvent le cas même avec un plancher 100 % bois : pour le rendre résistant au feu, on ajoute un faux plafond ; pour améliorer ses propriétés acoustiques, on ajoute une chape en surface, un faux plafond acoustique… À la fin, cela donne une solution très onéreuse, et compliquée à mettre en œuvre.

La technologie aujourd’hui développée par Timberium s’incarne dans deux solutions complémentaires : des planchers nervurés et des planchers bois-béton pleins. Ces deux produits permettent d’avoir l’équivalent d’une chape, mais une chape qui travaille. Ce qui change tout : son comportement au feu, à l’eau, ses propriétés acoustiques… et en fait ainsi une solution bien plus pertinente d’un point de vue technico-économique — solution qui se destine d’ailleurs à de très nombreux marchés dans le secteur de la construction, et pas uniquement au domaine de la construction bois, y compris pour des immeubles à étages.

Qu’est-ce qui a amené la SATT Sayens à s’engager encore davantage aux côtés de Timberium, en prenant une participation au capital de l’entreprise, comme vous l’avez annoncé conjointement mi-septembre ?

R.L. : Cette prise de participation, que nous avons, en effet, annoncée officiellement le 19 septembre dernier, nous semblait constituer une approche pertinente pour l’ensemble des parties. Nous l’avons fait d’abord et avant tout parce que nous croyons dans le projet Timberium, à la fois dans la technologie de base, et dans le projet porté par Sylvain. Cette prise de participation peut potentiellement aussi amener des fonds d’investissement à s’intéresser au projet… En tant qu’actionnaire, notre implication va d’ailleurs être forte aussi sur ce plan de la recherche de financeurs, ainsi que sur le plan stratégique. Plus forte d’ailleurs qu’avec un schéma plus classique de licence technologique.

Vous évoquiez, Sylvain, votre engagement dans un « sprint final ». Où en est précisément, aujourd’hui, le développement de l’offre portée par Timberium ? Quels objectifs de déploiement visez-vous à moyen ou long terme ?

S.A. : La solution a déjà été testée à l’échelle 1 en laboratoire. Sa mise en œuvre sur un premier chantier est prévue en avril 2026, concomitamment à la fin de la campagne d’essais que nous menons. Cela devrait ainsi coïncider avec l’obtention de l’ATEx, que j’évoquais plus tôt. Ce sésame, rattaché à un premier chantier, devrait nous permettre d’essaimer ensuite la solution sur d’autres chantiers. Il nous reste toutefois à faire valoir les intérêts de nos produits, ce que vont m’aider à faire nos partenaires préfabricants. Ce réseau est un point clé de notre modèle économique, et va nous permettre de diffuser la solution plus facilement et plus rapidement en France, mais aussi en Europe à moyen terme, y compris d’ailleurs sur le marché de la construction traditionnelle.

R.L. : Cela peut sembler paradoxal, mais le fait d’avoir d’ores et déjà des concurrents sur le marché est d’ailleurs aussi un moyen de convaincre et de mener un processus de conduite du changement chez les clients potentiels. Timberium arrive sur un marché où les clients ont déjà connaissance d’autres concepts de ce type, et a l’avantage – majeur – d’arriver avec une technologie qui remédie à tous les inconvénients de ses devancières, et qui, en outre, est systématiquement moins chère.

S.A. : À moyen terme, nous espérons, comme je le disais, multiplier les partenariats industriels avec des préfabricants, mais aussi les produits et applicatifs. J’aimerais, à terme, pouvoir proposer trois produits : planchers, murs, et solutions hybrides, à destination notamment des data centers.

Plus largement, quel est votre point de vue sur la dynamique de la filière construction bois — et plus particulièrement de la préfabrication bois ?

S.A. : La filière bois se porte relativement mieux que les filières traditionnelles… Disons que la chute est moins violente. Quant à la préfabrication, il s’agit d’une filière à développer en priorité selon moi. Il existe en effet un gros problème de main-d’œuvre : les ouvriers qualifiés manquent à l’appel sur les chantiers, et le savoir-faire se perd. Le passage à des solutions industrielles est donc de mon point de vue obligatoire pour parvenir à répondre à la demande.

Ces solutions industrielles amènent à la fois du confort de travail au personnel sur les chantiers, et de la performance technique. Au vu des contraintes économiques et du contexte sociétal, une chose est sûre : la préfabrication est pour moi une solution d’avenir.

Reste-t-il malgré tout des freins éventuels au développement de la filière ?

S.A. : Au niveau réglementaire, un flou subsiste autour de la filière bois tout entière. Il porte sur la révision de la réglementation incendie. Un changement est en cours, mais les difficultés politiques actuelles font que cela prend du temps. Or, le manque de visibilité sur le plan réglementaire est un frein majeur pour les entreprises du secteur, et a fortiori pour une start-up comme Timberium. On se dirige toutefois vers un resserrement des contraintes, ce qui fait qu’une solution nativement résistante au feu comme celle de Timberium devrait finalement avoir une place encore plus importante sur le marché à terme.

[1] Laboratoire pluridisciplinaire en sciences du bois créé en 1993 au sein de l’Université de Lorraine, qui mène des travaux de recherche et d’innovation au service des transitions écologiques, économiques, énergétiques et industrielles dans les différents usages du bois.

[2] Société d’accélération du transfert de technologie.

[3] Technology readiness level.

[4] Sur-ingénierie.