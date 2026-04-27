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Quel rôle pour le stockage électrique dans la transition en cours ?

Posté le par Pierre Thouverez dans Énergie

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Le stockage d'électricité, de plus en plus performant, ouvre le champs des possibles pour de nouveaux usages de production et de consommation.

Le stockage électrique n’est aujourd’hui plus une option stratégique : il est devenu la condition opérationnelle de la transition énergétique.

L’objectif européen est d’atteindre 42,5 % d’énergies renouvelables dans le mix d’ici 2030. Ainsi, le réseau français doit trouver rapidement des solutions de flexibilité pour assurer l’équilibre offre-demande face à l’intermittence du solaire et de l’éolien… le stockage par batteries (BESS) s’impose donc comme l’outil de flexibilité central de ce basculement.

La dynamique industrielle est aujourd’hui visible sur le terrain. Neoen a annoncé début avril 2026 le lancement de la future plus grande batterie de France à Vernou-la-Celle-sur-Seine : 248 MW de puissance et 496 MWh de capacité de stockage, raccordée directement au réseau de transport 400 kV. Deux records établis en quelques mois, qui témoignent d’un changement d’échelle réel… mais encore insuffisant. Car la France, historiquement protégée par son parc nucléaire et ses nombreuses interconnexions, est en « position de rattrapage » par rapport au Royaume-Uni, ou à la Belgique, avec seulement 1,07 GW de capacité cumulée en batteries à la fin 2024, contre moins de 50 MW il y a cinq ans.

Gérer les excédents d’électricité

RTE s’apprête à lancer début mai son premier appel à projets pour gérer les excédents d’électricité. Cela constitue un signal fort que la surproduction aux heures creuses est devenue aussi problématique que les pointes de consommation. Sur le plan réglementaire, une nouvelle version du mécanisme de capacité est prévue pour 2026, qui devrait enfin offrir aux opérateurs de stockage des revenus sur le long terme, un prérequis indispensable pour convaincre les financeurs de projets. Parallèlement, la 6e période des CEE lancée en janvier 2026 introduit des incitations renforcées pour les batteries et le pilotage intelligent de la demande.

Enfin, sur le plan technologique, les batteries à flux, sodium-ion et à l’état solide commencent à se faire une place aux côtés du lithium-ion, tandis que les industriels arbitrent entre stockage centralisé sur le réseau de transport et autoconsommation décentralisée couplée au solaire.

L’ensemble de la filière – équipementiers, développeurs, gestionnaires de réseau – semble aujourd’hui dans une phase où les décisions qui vont être prises dans les mois à venir conditionneront directement la robustesse du réseau électrique français à l’horizon 2030.

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Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Production d'énergie Distribution d'énergie Electricité Équipement pour l'énergie Pile électrique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/energie/

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