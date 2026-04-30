Les thèses du mois : « Stockage : où en est-on ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mars, « Stockage : où en est-on ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Caractérisation des mécanismes de stockage de charge dans les matériaux pour le stockage d’énergie par des techniques électrochimiques operando

Par Jeronimo Miranda Castro

Sciences et Génie des Matériaux

Université de Toulouse

Analyse économique autour des énergies renouvelables, du stockage et de leurs impacts systémiques. La contribution du solaire photovoltaïque à la sécurité et à la décarbonation en Europe

Par Thibault Deletombe

Sciences Économiques

Université Paris sciences et lettres

Caractérisation de matériaux par mesures operando d’impédance dans le plan pour application au domaine du stockage électrochimique de l’énergie

Par Audrey Perju

Sciences et Génie des Matériaux

Université de Toulouse

Étude de la stabilité des matériaux à changement de phase pour le stockage industriel de l’énergie thermique par chaleur latente

Par Hamza Ayaz

Énergétique

Université de Pau

Système de stockage d’énergie par dioxyde de carbone comprimé : modélisation thermodynamique et expériences

Par Florent Dewevre

Énergie, thermique

IMT Atlantique

Synthèse et caractérisations de verres et vitrocéramiques – Applications au domaine du stockage de l’énergie (matériaux de cathode)

Par Rémi Piotrowski

Matériaux céramiques et traitements de surface

Université de Limoges

Seasonal modeling of integrated renewable energy storage systems : 4E analysis of CAES, hydrogen, and lithium-ion battery for residential buildings in Lyon and Rio de Janeiro

Par José Eduardo Sanson Portella De Carvalho

Thermique-Énergétique

INSA lyon

Compressed CO2 energy storage system coupled with adsorption : thermodynamic modeling and experiments

Par Rita Ghawche

Génie des procédés et bioprocédés

IMT Atlantique

Des matériaux carbonés au stockage de l’énergie : étude des mécanismes de sodation d’électrodes négatives pour batteries sodium-ion

Par Loris Raspado

Chimie

Université de Lorraine