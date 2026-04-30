Les thèses du mois : « Stockage : où en est-on ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de mars, « Stockage : où en est-on ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Caractérisation des mécanismes de stockage de charge dans les matériaux pour le stockage d’énergie par des techniques électrochimiques operando
Par Jeronimo Miranda Castro
Sciences et Génie des Matériaux
Université de Toulouse
Analyse économique autour des énergies renouvelables, du stockage et de leurs impacts systémiques. La contribution du solaire photovoltaïque à la sécurité et à la décarbonation en Europe
Par Thibault Deletombe
Sciences Économiques
Université Paris sciences et lettres
Caractérisation de matériaux par mesures operando d’impédance dans le plan pour application au domaine du stockage électrochimique de l’énergie
Par Audrey Perju
Sciences et Génie des Matériaux
Université de Toulouse
Étude de la stabilité des matériaux à changement de phase pour le stockage industriel de l’énergie thermique par chaleur latente
Par Hamza Ayaz
Énergétique
Université de Pau
Système de stockage d’énergie par dioxyde de carbone comprimé : modélisation thermodynamique et expériences
Par Florent Dewevre
Énergie, thermique
IMT Atlantique
Synthèse et caractérisations de verres et vitrocéramiques – Applications au domaine du stockage de l’énergie (matériaux de cathode)
Par Rémi Piotrowski
Matériaux céramiques et traitements de surface
Université de Limoges
Seasonal modeling of integrated renewable energy storage systems : 4E analysis of CAES, hydrogen, and lithium-ion battery for residential buildings in Lyon and Rio de Janeiro
Par José Eduardo Sanson Portella De Carvalho
Thermique-Énergétique
INSA lyon
Compressed CO2 energy storage system coupled with adsorption : thermodynamic modeling and experiments
Par Rita Ghawche
Génie des procédés et bioprocédés
IMT Atlantique
Des matériaux carbonés au stockage de l’énergie : étude des mécanismes de sodation d’électrodes négatives pour batteries sodium-ion
Par Loris Raspado
Chimie
Université de Lorraine
Study and mοdeling οf a smart grid with integratiοn οf ΡV, wind and energy stοrage system (batteries and hydrοgen)
Par Hamza Mustapha
Génie électrique
Université de Normandie
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