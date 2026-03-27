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Revue du Magazine d’Actualité #68 du 23 au 27 mars

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Chimie et biotech

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Cette semaine met en lumière les tensions persistantes autour des matières premières, tout en soulignant des avancées notables dans la décarbonation et l’innovation industrielle.

Entre dépendances énergétiques, technologies émergentes et renouveau des filières stratégiques, les dynamiques industrielles européennes se reconfigurent rapidement.

🔬 MATÉRIAUX & SANTÉ

Est-il possible de produire un ciment neutre en carbone ?

Des chercheurs du CNRS et de l’Université Paris-Saclay développent un ciment sans calcaire, élaboré à partir de roches ultramafiques et via un procédé mécano‑chimique électrifiable. Leur approche permettrait de supprimer les émissions liées à la calcination, responsable de 60 % du CO₂ du ciment. Le prototype, encore au TRL 4, vise une montée en échelle industrielle dans les prochaines années.
🧱 Un ciment bas carbone expliqué simplement

MS4Nature Pro : un outil SaaS pour simuler la dégradation des PFAS et accélérer la recherche de traitements efficaces

La start‑up deeptech MS4ALL dévoile une solution de simulation moléculaire 1 000 fois plus rapide que les approches classiques, capable d’analyser jusqu’à 150 000 atomes. MS4Nature Pro permet d’anticiper la dégradation des PFAS, d’orienter les stratégies de traitement et de réduire les essais expérimentaux. L’outil s’adresse aux industriels de l’eau, laboratoires et collectivités.
🧪 La simulation PFAS version haute performance

🌍 ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

La hausse temporaire du méthane dans l’atmosphère enfin élucidée

Une étude internationale démontre que la flambée du méthane entre 2020 et 2023 s’explique principalement par la baisse des radicaux OH pendant la pandémie, réduisant la capacité de l’atmosphère à dégrader ce gaz. Les zones humides, favorisées par La Niña, ont également amplifié les émissions microbiennes. Les sources fossiles auraient joué un rôle mineur dans cette hausse.
🌫 Pourquoi le méthane a soudain augmenté ?

Photovoltaïque : comment la France tente de reconstruire une filière industrielle durable, entre innovation, souveraineté et pression concurrentielle

La filière photovoltaïque française cherche à regagner en souveraineté face à une chaîne de valeur largement dominée par la Chine. Entre innovations de rupture (cellules tandem, modules ultralégers), projets de gigafactories et évolution attendue des règles européennes, la France tente de reconstruire un écosystème complet, du matériau au recyclage. Le défi majeur reste le passage à l’échelle industrielle.
Reconstruction de la filière solaire française

🏭 INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Global Industrie 2026 : la plus grande usine de France revient pour sa 8e édition

Le salon Global Industrie 2026 rassemblera 60 000 participants autour d’innovations majeures : un Village des technologies numériques, un Entrepôt connecté, un nouvel accélérateur d’innovation (le Booster) et une Grande Scène dédiée aux acteurs inspirants. L’édition mettra l’accent sur IA, cybersécurité, supply chain, intralogistique et attractivité des métiers industriels.
🏗 Les nouveautés marquantes de Global Industrie 2026

Plastique, la filière française sous pression

La guerre au Moyen‑Orient crée une onde de choc sur la filière plastique : hausse du prix du naphta (+60 % en un mois), tensions logistiques via le détroit d’Ormuz et risque accru de ruptures pour les industriels dépendants des importations. Le recyclé retrouve momentanément de la compétitivité, mais la fragilité structurelle du secteur demeure, notamment en raison de la forte dépendance pétrolière.
🧩 Plastique français : vulnérabilité et tensions géopolitiques

 

📰 Bon week-end et bonne lecture 👓

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Ciment Pollution Pollution de l'eau Pollution de l'air Conditionnement - emballage Photovoltaïque Innovation
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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