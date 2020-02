Revue du Web #131 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : Une expérience sur les pesticides dans l'eau en bouteille, un robot qui écrit comme nous, une peau et un stade imprimés en 3D, un assistant autonome pour gérer des véhicules sur un parking et la plus grande piscine du monde filmée par un drone.

Un électrolyseur pour détecter les pesticides.

Dans une vidéo, un internaute prétend prouver que l’eau minérale de la marque Cristaline est pleine de pesticides. Cette expérience électrochimique génère l’apparition de dépôts dans la solution. En effet, au bout de quelques secondes, l’eau dans la tasse de droite se trouble et prend une couleur brunâtre. Que prouve réellement cette expérience électrochimique ? D’après les spécialistes, ce test ne révèle rien d’autre que la présence de sels minéraux conducteurs.



Le robot qui imite votre écriture

A l’instar de l’illustre écrivain américain, le robot Hemingway écrit à la main en utilisant un stylo, à la manière d’un humain. Dans la pratique, il suffit de fournir à la machine un modèle, puis celle-ci utilise un algorithme de « machine learning » pour imiter, quasiment à la perfection, la manière d’écrire de son auteur. Au-delà de ses talents d’imitation, Hemingway est capable de composer un texte en 2 minutes alors qu’un individu lambda mettrait quinze minutes.



La France imprime de la peau en 3D

Les sociétés Poietis et LabSkin Creations ont misé sur cette technologie pour concevoir des tissus cutanés humains qui pourraient être utilisés pour répondre aux problèmes de greffes.

La France compte quelques initiatives intéressantes en matière de bio-impression et plus particulièrement d’impression 3D de peau humaine.



Un robot autonome pour garer les voitures

Grâce à un système de robot-voiturier, plus de perte de temps pour chercher une place disponible ou retrouver son véhicule. Bien plus qu’un assistant voiturier, le dispositif révolutionne non seulement la gestion des véhicules sur un parking, mais il permet également de réaliser de véritables économies d’espace grâce à la gestion en multifile des voitures.



Organiser un événement grâce à l’impression 3D

Pour assurer une sécurité maximale, la police a pu établir ses plans tactiques sur un modèle imprimé en 3D du stade Hard Rock Stadium en Floride. Réalisée par des étudiants de la Florida International University, la maquette mesure 1,2 par 1,5 mètres et a nécessité 3 500 heures d’impression.



La plus grande piscine du monde survolée en drone

Au Chili, la piscine d’Algarrobo possède une plage d’un kilomètre de long et contient l’équivalent de 80 piscines olympiques. Survolée par drone, ses dimensions sont encore plus impressionnantes. Construite juste à côté de l’Océan Pacifique, l’eau calme est chauffée à 26 °C toute l’année et les touristes adeptes de sports nautiques affluent.