Second rapport annuel d’évaluation concernant la collecte des bouteilles plastiques de boisson

Interview

Dans le cadre de la loi AGEC, l’ADEME est missionnée chaque année pour actualiser les taux de collecte des bouteilles en plastique de boisson. Le premier rapport annuel d’évaluation des performances de la France en matière de collecte estimait ce taux à 61% pour 2020 et 57% pour 2019. Ces taux ont depuis été revus légèrement à la baisse, suite à une décision de la Commission européenne de préciser les modalités de calcul, en vue d’une harmonisation. Le 2e rapport annuel d’évaluation de l’ADEME tient compte de ces nouvelles règles pour les années 2019, 2020 et 2021. Nous avons demandé à Sylvain Pasquier, l’un des co-auteurs de ce rapport, de nous en dire plus.