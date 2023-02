L’importance croissante des plastiques recyclés dans les emballages

Les plastiques recyclés se développent dans les emballages plastiques comme dans les emballages souples, pouvant associer différents plastiques ou bien des plastiques à d’autres matériaux. Le recyclage des chutes de production reflète ainsi la bonne gestion des matières premières par le transformateur et constitue une pratique usuelle pour une majorité de fabricants. Cependant, qui dit recyclage des déchets plastiques après consommation dit contraintes particulières pour les phases de collecte, de tri et de recyclage...

Un extrait de Plastiques biosourcés et plastiques recyclés dans l’emballage par Vincent COLARD

Les producteurs de matière plastique et d’additif ont développé des solutions pour faciliter le recyclage des produits utilisant leurs matériaux. De par leur connaissance chimique des plastiques, une majorité de ces acteurs a mené des travaux de recherche pour rendre possible le recyclage chimique des déchets plastiques, permettant un retour aux monomères constitutifs. Néanmoins, les conditions ne semblent pas encore réunies pour voir émerger cette forme de recyclage à haute valeur ajoutée technique. Afin de diversifier leur offre, certains producteurs de plastiques vierges ont développé leur propre activité de recyclage mécanique des déchets plastiques. Dès la conception, les fabricants d’emballages évaluent la possibilité d’utiliser des matières recyclées et améliorent la recyclabilité en fin de vie de leurs produits. Ils travaillent notamment à la compatibilité des matériaux au recyclage, ou à leur séparation, ainsi que sur les quantités maximales de certains additifs pour ne pas impacter l’activité des recycleurs.

Le travail des recycleurs, des balles de déchets aux paillettes de plastiques

Les recycleurs sont des industriels qui transforment des déchets plastiques en de nouvelles matières premières. D’abord, les déchets arrivent sous forme de balles de déchets (300 à 450 kg de déchets compressés), de pain pour les plastiques expansés (broyage, puis compactage pour chasser l’air et réduire le volume 40 fois au minimum) ou de broyats. Les déchets sont ensuite contrôlés et peuvent subir un premier affinage (tri manuel, tri optique). Si la technologie proche infrarouge reste la forme de tri optique la plus utilisée, il existe différentes technologies pour améliorer la qualité. Puis, les déchets sont broyés, lavés et séchés. Les paillettes de plastiques peuvent faire l’objet d’un tri par densité dans l’eau pour séparer les fractions lourdes qui coulent, des fractions légères qui flottent. Sinon, le séchage en centrifugeuse, utilisé dans certains cas, peut également participer au tri par densité.

Une partie des paillettes est alors directement utilisée par des plasturgistes, si le procédé garantit une qualité suffisamment élevée à ce stade. Une autre partie va subir un nouvel affinage (tri optique, tri aéraulique…) afin d’améliorer la qualité de la matière recyclée. Les recycleurs ayant un procédé de recyclage au contact alimentaire vont réaliser une étape de polycondensation, permettant une réaction de polymérisation pour améliorer les caractéristiques mécaniques et éliminer les dernières traces de produit contenu afin de parfaire la décontamination. Les paillettes plastiques peuvent être transformées en granulés par extrusion, afin de faciliter l’utilisation de la matière par les plasturgistes et de modifier les caractéristiques du composant via l’ajout de matière vierge et d’additifs. Certains recycleurs densifient les paillettes entre elles pour faciliter leur écoulement dans les procédés industriels de leurs clients. Ainsi, les recycleurs produisent des grades de plastique recyclé répondant aux besoins des fabricants d’emballages, et d’autres produits finis en plastique.