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Challenge Industrie du futur SKF - Les finalistes

Interview

Spherecube, coup de cœur du Challenge « Industrie du futur » SKF

Posté le par Romain LELOUP dans Entreprises et marchés

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Le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur a rendu son verdict et mis 4 start-ups à l'honneur. Nous vous présentons la start-up qui obtient le prix coup de cœur du challenge.

Le prix coup de cœur de l’édition 2026 du Challenge Industrie du futur SKF est la start-up SphereCube[1]Nous avons rencontré Valerio Di Pompeo, son co-fondateur et CEO, pour revenir sur ce moment fort. Nous avons évoqué avec lui ce que cette distinction représente pour son entreprise, ainsi que les prochaines étapes de leur développement.

Techniques de l’Ingénieur – Quel a été votre premier sentiment au moment de l’annonce des résultats ? Quels souvenirs garderez-vous de cette journée ?

Valerio Di Pompeo – À l’annonce des résultats, nous avons ressenti une immense fierté et une grande gratitude. Cette distinction a constitué une véritable reconnaissance de notre technologie et de notre vision, qui suscitent un intérêt croissant auprès des acteurs industriels et des experts techniques. Ce que nous retiendrons avant tout de cette journée, c’est l’opportunité de présenter notre travail, d’échanger avec des spécialistes et de voir les efforts consacrés au développement de Spherecube récompensés.

Que représente cette récompense pour votre start-up ? En quoi va-t-elle vous aider à accélérer votre développement et vos prochains projets ?

Cette récompense représente une étape importante pour notre start-up. Pour Spherecube, il ne s’agit pas seulement d’un prix, mais aussi d’une véritable marque de confiance envers notre approche de la fabrication automatisée des matériaux composites. Elle nous permettra de renforcer notre crédibilité, d’accroître notre visibilité et d’accompagner les prochaines étapes de notre développement, notamment en matière de validation industrielle, de partenariats et de déploiement à plus grande échelle de notre technologie.

Après cette belle reconnaissance, quelles sont les prochaines grandes étapes ou les prochains défis que vous souhaitez relever ?

À la suite de cette récompense, nos principaux défis consistent à poursuivre la validation de notre technologie avec des partenaires industriels, à améliorer la robustesse et la répétabilité de notre procédé, et à le déployer sur des applications de plus grande envergure. Nous souhaitons également accélérer le développement de notre plateforme afin de la rapprocher des usages industriels concrets, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile et des composants haute performance.

Techniques de l’Ingénieur adresse ses félicitations à SphereCube et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite.

Retrouvez  l’article « Outillages en fabrication additive polymère pour la plasturgie » en accès libre jusqu’au 31 juillet 2026 pour approfondir les technologies et les enjeux abordés par SphereCube.

[1] Consultez la présentation des finalistes du Challenge Industrie du futur SKF

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Dans les ressources documentaires

Composite Innovation
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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