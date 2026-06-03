{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Challenge Industrie du futur SKF - Les finalistes

En ce moment

Challenge Industrie du futur SKF – Les finalistes sont connus !

Posté le par Hélène BARRILLET dans Innovations sectorielles

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

L’aventure se poursuit pour le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur. La liste des 10 finalistes est désormais connue ! Découvrez ci-dessous les innovations qui ont retenu l’attention du jury.

Elles étaient 108 à se présenter, 18 à être sélectionnées en phase 2 pour approfondir leur projet… et maintenant elles ne sont plus que 10 startups désignées pour poursuivre l’aventure jusqu’à la grande finale qui aura lieu en juin prochain.

Découvrez ci-dessous les 10 startups internationales sélectionnées, qui ont su se démarquer grâce à leurs innovations :

  • Wormsensing : Wormsensing souhaite transformer chaque vibration en intelligence, et aller de la maintenance réactive vers l’industrie autonome.
  • Octomiro : Octomiro développe des agents IA capables de voir avec leurs propres yeux ! Ils surveillent les opérations industrielles en temps réel, détectent anomalies et écarts et sécurisent la performance sur le terrain. 
  •  Atsora Solutions : avec Atsora Tracking, Atsora Solutions exploite en temps réel les données des machines à commande numérique et, si nécessaire, d’autres données industrielles afin de fournir aux équipes des informations opérationnelles pour comprendre les pertes de performance et anticiper. 
  •  TheyeQ : à travers sa solution TheEye System, TheyeQ aide les industriels à prévenir les coûts de la non-qualité en détectant les défauts avant qu’ils n’impactent la production. 
  •  Altrove : en développant des composés magnétiques innovants, Altrove tire parti de l’IA et de l’automatisation des laboratoires pour concevoir, synthétiser et produire des alternatives aux matériaux critiques. 
  •  Mercateam Mercateam développe une solution de management des compétences destinée aux industriels, permettant un gain de production. 
  •  Alleantia S.r.l. : la plateforme Alleantia transforme les données industrielles en contexte gouverné et prêt pour l’IA, permettant aux entreprises et aux agents IA de le comprendre et d’interagir de façon sécurisée avec les machines. 
  •  Spherecube  : Spherecube cible l’automatisation et l’amélioration de la production de matériaux composites haute performance pour des composants structurels grâce à un système de plateforme de fabrication additive avancé. 
  •  Forgis : Forgis construit Fabrica, une usine alimentée par le système d’exploitation Hyperion, leur modèle de fondation multimodale qui fusionne les données des capteurs, la documentation et les simulations. 
  •  Deeply Inc : Listen AI Industrial automatise les inspections manuelles de moteurs grâce à des diagnostics acoustiques IA. 

Bravo à ces startups innovantes ! Elles ont désormais rendez-vous le 25 juin pour la grande finale, au sein même du futur centre technique de SKF Magnetic Mechatronics. Elles tenteront alors à travers leur pitch de se démarquer pour remporter un des prix, comprenant notamment un abonnement à Techniques de l’Ingénieur.  

 N’hésitez pas à vous entrainer vous aussi à l’art du pitch, testez le Parcours Pratique “Réussir son pitch produit 

Et pour mieux comprendre l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les innovations créées par ces startups : consultez l’article Intelligence artificielle et innovation – Définitions et principes 

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Intelligence artificielle Stratégie d'entreprise Innovation
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Recherche en ligne: les sites d'infos au Royaume-Uni pourront bloquer l'usage de leurs contenus par l'IA de Google
Avec SpaceX en Bourse, la fortune d'Elon Musk flirtera avec les 1.000 milliards de dollars
Tous les moyens sont bons pour profiter de l'euphorie SpaceX avant l'entrée en Bourse
Sept Etats américains attaquent en justice le "deal" obtenu par TotalEnergies pour renoncer à l'éolien en mer
Microsoft dévoile des IA maison pour refaire son retard et des prototypes d'appareils optimisés
17% de femmes dans les rédactions sportives, et encore moins sur le Mondial
Un ado interpellé après s'être filmé en train de torturer deux chats
Diabète: les patients appellent les industriels à ne pas privilégier le marché de l'obésité
Arnaud Prost, 33 ans, et un ticket pour l'espace
Kérosène: "aucune perturbation de l'approvisionnement" en été, prédit Air France
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Industrie du futur
Industrie du futur

Transformez par le digital vos modes de conception et modernisez votre système de production industrielle

Obtenir

Livre blanc Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !
13 Mai 2026
Le futur de la dispersion des poudres - Nouveau livre blanc !

Tous secteurs confondus, la dispersion des éléments en poudre dans les liquides est un processus essentiel de la...

Livre blanc Faire mieux avec moins : des simulations performantes grâce aux méthodologies Six Sigma
8 Avr 2026
Faire mieux avec moins : des simulations performantes grâce aux...

Simplifiez vos modèles, décuplez vos performances : découvrez comment le Six Sigma transforme vos données en...

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité