Challenge Industrie du futur SKF – Les finalistes sont connus !

L’aventure se poursuit pour le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur. La liste des 10 finalistes est désormais connue ! Découvrez ci-dessous les innovations qui ont retenu l’attention du jury.

Elles étaient 108 à se présenter, 18 à être sélectionnées en phase 2 pour approfondir leur projet… et maintenant elles ne sont plus que 10 startups désignées pour poursuivre l’aventure jusqu’à la grande finale qui aura lieu en juin prochain.

Découvrez ci-dessous les 10 startups internationales sélectionnées, qui ont su se démarquer grâce à leurs innovations :

Wormsensing : Wormsensing souhaite transformer chaque vibration en intelligence, et aller de la maintenance réactive vers l’industrie autonome.

: Octomiro : Octomiro développe des agents IA capables de voir avec leurs propres yeux ! Ils surveillent les opérations industrielles en temps réel, détectent anomalies et écarts et sécurisent la performance sur le terrain.

: Atsora Solutions : avec Atsora Tracking, Atsora Solutions exploite en temps réel les données des machines à commande numérique et, si nécessaire, d’autres données industrielles afin de fournir aux équipes des informations opérationnelles pour comprendre les pertes de performance et anticiper.

: TheyeQ : à travers sa solution TheEye System, TheyeQ aide les industriels à prévenir les coûts de la non-qualité en détectant les défauts avant qu’ils n’impactent la production.

: Altrove : en développant des composés magnétiques innovants, Altrove tire parti de l’IA et de l’automatisation des laboratoires pour concevoir, synthétiser et produire des alternatives aux matériaux critiques.

Mercateam : Mercateam développe une solution de management des compétences destinée aux industriels, permettant un gain de production.

: Alleantia S.r.l. : la plateforme Alleantia transforme les données industrielles en contexte gouverné et prêt pour l’IA, permettant aux entreprises et aux agents IA de le comprendre et d’interagir de façon sécurisée avec les machines.

: Spherecube : Spherecube cible l’automatisation et l’amélioration de la production de matériaux composites haute performance pour des composants structurels grâce à un système de plateforme de fabrication additive avancé.

Forgis : Forgis construit Fabrica, une usine alimentée par le système d’exploitation Hyperion, leur modèle de fondation multimodale qui fusionne les données des capteurs, la documentation et les simulations.

: Deeply Inc : Listen AI Industrial automatise les inspections manuelles de moteurs grâce à des diagnostics acoustiques IA.

Bravo à ces startups innovantes ! Elles ont désormais rendez-vous le 25 juin pour la grande finale, au sein même du futur centre technique de SKF Magnetic Mechatronics. Elles tenteront alors à travers leur pitch de se démarquer pour remporter un des prix, comprenant notamment un abonnement à Techniques de l’Ingénieur.

N’hésitez pas à vous entrainer vous aussi à l’art du pitch, testez le Parcours Pratique “Réussir son pitch produit”

Et pour mieux comprendre l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les innovations créées par ces startups : consultez l’article Intelligence artificielle et innovation – Définitions et principes