Stockage : la bande magnétique fait son retour

IBM a présenté un nouveau système de stockage d'archives à haute densité. Son armoire à cassette affiche… 27 pétaoctets de stockage (1 péta : 1 000 téra). Même si l’accès est moins rapide que pour les disques durs classiques, la pérennité est plus longue (30 ans) et la consommation électrique est plus faible.