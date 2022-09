Techniques de l’Ingénieur est partenaire des congrès Gazelec et Horizons Hydrogène

Agenda

Deux rendez-vous à ne pas manquer ! La 13ème édition du congrès GAZELEC, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achats d'énergie, aura lieu les 11, 12 et 13 octobre au Rive Montparnasse. Venez échanger avec près de 250 acheteurs et 50 partenaires. Puis, les 15 et 16 novembre 2022, se tiendra le congrès HORIZONS HYDROGÈNE, la référence en France sur le marché de l'hydrogène aura lieu également au Rive Montparnasse.