L’adaptation des stations de ski, un grand défi

En attendant la politique nationale d’adaptation au changement climatique prévue pour cet été, la Cour des comptes dresse ses propositions concernant la résilience des stations de montagne.

Le début de saison est très compliqué pour de nombreuses stations de ski, notamment dans les Pyrénées. Voici le début d’une nouvelle ère à prendre en compte pour les stations de montagne, celle de l’adaptation au changement climatique. « Dans la stratégie d’adaptation du pays […] à une France qui va vers les +4°C […], on sait que les stations qui sont à basse altitude ne doivent pas miser sur l’avenir de remontées mécaniques, mais doivent s’interroger sur des modèles 4 saisons », a assuré Christophe Béchu, lors d’une interview sur France Info ce mardi 13 février.

Car le défaut de neige menace les montagnes européennes à large échelle. Dans une étude parue fin août 2023 dans la revue scientifique Nature Climate Change, des chercheurs ont simulé l’évolution de l’enneigement dans 2 234 stations de ski de 28 pays européens. Résultat : 53 % seraient exposées à « un risque très élevé » d’approvisionnement en neige en cas de réchauffement climatique de 2 °C à la fin du siècle. Ce chiffre monterait à 98 % pour un réchauffement de 4 °C.

Selon l’étude, « la neige de culture a peu d’effet dans les domaines à faible altitude ou situés trop au sud, les températures trop élevées ne permettant pas de fabriquer de la neige de manière efficace ». Et pour cause, la production de neige de culture n’est possible que lorsque les températures sont en dessous de -2°C.

L’insuffisance des politiques d’adaptation

Ce 6 février, la Cour des comptes a publié son rapport thématique concernant « Les stations de montagne face au changement climatique ». L’organisation a ainsi évalué sur le terrain les mesures d’adaptation de 42 stations des Alpes, des Pyrénées, du Massif central et du Jura et a constitué une base de données comprenant des informations concernant 200 stations supplémentaires. Le rapport dresse donc six recommandations.

« Si l’enquête dresse le constat d’un déclin du modèle économique du ski français, elle souligne également que les politiques publiques d’adaptation ne sont pas à la hauteur des enjeux », partage la Cour des comptes. Pour inverser la donne, le rapport préconise notamment l’élaboration de « plans d’adaptation » pour chaque station de montagne et le conditionnement des financements publics à l’existence et au respect de ces plans.

La Cour des comptes veut aussi éviter que la production de neige artificielle ait un impact trop important sur les ressources locales en eau. Pour cela, elle appelle à lier les autorisations de prélèvements en eau destinés à la production de neige aux prospectives climatiques.

La Cour des comptes pointe également la difficulté pour les stations les plus impactées par le changement climatique de financer à la fois le démantèlement des installations de remontées mécaniques obsolètes et leur diversification. En ce sens, elle appelle à la création « d’un fonds d’adaptation au changement climatique », alimenté par la taxe communale sur les remontées mécaniques.