Techniques de l’Ingénieur partenaire d’Electronic Embedded System Meetings

Le MEETT de Toulouse accueillera, les 24 et 25 septembre 2025, le salon professionnel Electronic Embedded Systems Meetings by DeciElec, le rendez-vous bisannuel pour les acteurs de l’innovation, de la recherche et des systèmes électroniques et embarqués.

Pendant deux jours, les donneurs d’ordre pourront participer à des rendez-vous d’affaires ciblés et échanger directement avec des fournisseurs ainsi que des acteurs clés de l’industrie. Ces rencontres mettront particulièrement l’accent sur les systèmes connectés et embarqués, l’électronique de puissance et le stockage d’énergie, mais aussi sur les logiciels embarqués, les capteurs et les solutions IoT innovantes.

En parallèle, le Congrès Power’Occ viendra enrichir l’événement en dévoilant les dernières avancées technologiques et les perspectives stratégiques du secteur. Véritable espace d’échanges et de veille, il réunira experts, chercheurs et industriels autour de conférences de haut niveau, offrant une vision complète des innovations qui dessinent l’avenir de l’électronique et des systèmes embarqués.

🌐 Plus d’informations sur le site officiel : ees-meetings.com