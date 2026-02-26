Techniques de l’Ingénieur participe à Paris Space Week 2026 !

Techniques de l'Ingénieur est partenaire de Paris Space Week 2026, événement phare de l'industrie spatiale, qui se prépare pour sa 13ᵉ édition les 10 et 11 mars 2026 à Paris - Espace Champerret.

Paris Space Week 2026 s’affirme comme un véritable catalyseur de croissance et le carrefour d’affaires incontournable de l’industrie spatiale mondiale. L’événement réunit décideurs, acheteurs et fournisseurs autour d’un objectif clair : générer des opportunités concrètes et accélérer le développement de l’écosystème spatial.

Un événement 100 % business

La force de PSW réside dans la mise en relation directe entre donneurs d’ordres en quête de solutions innovantes et startups ou fournisseurs capables de relever les défis technologiques de demain. Grâce à une plateforme de rendez-vous B2B qualifiés et préprogrammés, l’événement favorise la génération de leads, la signature de partenariats et la croissance des acteurs européens et internationaux.

Des formats dédiés à l’innovation et à l’expertise

Pour soutenir cette dynamique, plusieurs formats structurent les échanges :

Signature Talks : panels d’experts et de décideurs, animés notamment par Astech et KPMG, autour de sujets clés tels que l’IA et la souveraineté, la décarbonation spatiale (avec ESA, CNES et Cosmos for Humanity), la réglementation ou encore le financement européen.

Innovation Spotlight – Pitch : sessions courtes de présentation de solutions face aux donneurs d’ordres (nouveaux usages en orbite, matériaux aérospatiaux, etc.).

PSW Innovation Challenge : grand concours réunissant les startups les plus prometteuses (Observation de la Terre & Services, Technologies satellitaires, Hardware/Numérique).

Une dimension internationale affirmée

L’édition 2026 s’ouvrira par une intervention officielle de la NASA sur la coopération internationale autour du programme Artemis II. Panels d’investisseurs (Citicourt, OTB Ventures, Space Founders), technologies de rupture, observation de la Terre : PSW couvre l’ensemble de la chaîne de valeur spatiale.

Chiffres clés 2026

Plus de 1 500 décideurs et professionnels attendus

Près de 400 exposants

70 délégations internationales

4 grandes thématiques : Satellites, Lanceurs, Systèmes au sol et Applications spatiales (IA, cybersécurité, observation de la Terre)

De la connectivité globale aux lanceurs nouvelle génération, Paris Space Week 2026 est le hub où se dessine l’avenir de la conquête et de l’économie spatiales.

Informations pratiques

Dates : mardi 10 et mercredi 11 mars 2026 (8h30–18h00)

Lieu : Espace Champerret – 6 rue Jean Oestreicher, 75017 Paris

Programme et inscriptions : www.paris-space-week.com