Techniques de l’Ingénieur participe une nouvelle fois au salon IoT World + MtoM Embedded 2022

Venez rendre visite à Techniques de l’Ingénieur, présent au salon IoT World et MtoM - Embedded ! L'événement a lieu le 29 et 30 Juin 2022 à Paris Expo - Porte de Versailles.

Nous vous l’avions annoncé en février dernier, Techniques de l’Ingénieur s’associe de nouveau avec le salon IoT World 2022 pour sa troisième édition en présentiel (l’emplacement du stand sera communiqué prochainement), les 29 et 30 juin à Paris- Porte de Versailles.

C’est une occasion en or de rencontrer les acteurs et décideurs engagés des marchés de l’IoT, du MtoM, de l’Embarqué, de la Data, du Cloud et de l’IA !

Au programme des conférences

Des forums, avis d’experts et des tables rondes sont organisés tout au long de l’événement sur des sujets précis tels que les surdimensionnements de connectivités ou encore la cybersécurité et la RGPD. De plus, cette année, les conférences sont très orientées vers la 5G et ses enjeux :

les coûts de la 5G opérée ou privée,

les impacts de la 5G sur le développement,

la conception et la mise en œuvre des IoT

les alternatives à la 5G.

Vous trouverez également des conférences sur les aides régionales et nationales ainsi que le recrutement des compétences de l’IoT-MtoM pour encourager les professionnels à se développer davantage vers cette voie.

Enfin, des Master class et des témoignages-projets sont organisés dans le but de renseigner les participants sur les rapports financiers de l’IoT (ROI), sur des expérimentations ou encore des projets inédits dans l’univers de l’Internet des Objets, en France, en 2022, pour les encourager à passer le pas.

D’autres temps forts

Ce salon sera ponctué de nombreuses animations comme :

le célèbre IoT Awards récompensant des projets sur les thèmes de l’innovation, l’ambition, le high-tech et l’attendu “Prix du Jury”

le Highlight your Deeptech,

l’IoT Financing Desk,

l’IoT Legal Desk

les Révélations IoT 360°.

