Toulouse se rafraîchit pour contrer le réchauffement climatique

Le plan d'adaptation au réchauffement climatique de la ville de Toulouse se met progressivement en place. Avec pour objectif de s'adapter aux fortes chaleurs d'ici 2030.

Toulouse fait partie des villes les plus exposées au dérèglement climatique en France. Le 23 août 2023, le record absolu de température de la Ville Rose y a été battu. Le thermomètre affichait alors 42,4°C, pulvérisant le dernier record, datant de 2003 (40,7°C). Pour protéger ses habitants des fortes chaleurs, la municipalité compte donc parmi les premières villes françaises à s’adapter. Face aux canicules appelées à se multiplier, la mairie a lancé en avril dernier son plan Toulouse + fraîche, qui comprend 30 actions pour lutter contre la canicule et adapter la ville au dérèglement climatique. Le dispositif se met progressivement en place.

À l’été 2023, la ville avait lancé un plan de rafraîchissement de la ville. « En s’appuyant sur les retours d’expérience tant au niveau des mesures de températures que du ressenti et des attentes des habitants recueillis du 15 juin au 15 octobre 2023 et lors d’une enquête IFOP sur la transition écologique, la Mairie de Toulouse reconduit ce plan cette année et va encore plus loin », annonce la Mairie. Ces actions s’intègrent désormais dans le cadre du plan « Cap 2030 – Adaptation au réchauffement climatique » et ses dix axes. Ces derniers visent notamment à éclaircir la ville, rendre les sols plus perméables, préserver l’eau et développer le patrimoine végétal.

30 actions pour rafraîchir Toulouse

Parmi les actions phares du plan Toulouse + fraîche, la ville compte planter 20 000 arbres cette année, ouvrir 11 parcs jusqu’à 23h, les musées et équipements publics jusqu’à 20h. Elle va en plus installer 20 ombrières, accélérer la désartificialisation dans les quartiers prioritaires de la ville. « En 2024, ce seront 51 730 m2 de sols désartificialisés, soit l’équivalent de plus de huit terrains de rugby », avance la Mairie.

Par ailleurs, la ville va expérimenter de nouvelles technologies ou pratiques : réseau de froid, peinture blanche sur les toits, murs végétalisés, réutilisation des eaux pluviales sur Toulouse Aerospace. En plus, la ville va tester la « climatisation adiabatique » – procédé naturel qui repose sur l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air – sur des sites dédiés aux seniors et aux jeunes. Le procédé permettrait de descendre à 25°C, lorsqu’il fait 30 à 35 degrés, espère la ville.

Diminuer l’albédo de la ville

La ville souhaite diminuer l’albédo de ses surfaces dès que possible. Elle teste pour cela différentes pistes : création de fresques artistiques de couleurs et pose de revêtements clairs à la place de sols foncés, de nouveaux parasols plus protecteurs sur les terrasses…

En parallèle, Toulouse développe des points de rafraîchissement avec l’installation, à titre expérimental, de huit fontaines à gourde. Un QR Code à l’entrée des parcs, aires de jeux et stations de métro permet la géolocalisation et la cartographie en ligne des 364 fontaines de la ville. Et pour les jeunes et les plus fragiles, la ville installe des brasseurs d’air supplémentaires dans les écoles et les centres de loisirs dans l’optique de les généraliser dans toutes les classes d’ici 2026. L’objectif est également de créer une quarantaine de cours Oasis supplémentaires d’ici 2026, dont une quinzaine cette année.