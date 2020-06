Webinar Cetim : découvrez votre Top des « Web-découvertes »

Pendant la période inédite de confinement, en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur, le Cetim vous a proposé une série de 32 conférences en ligne "Web-découvertes" en accès libre. Vous avez été nombreux à participer et nous vous proposons de retrouver le classement des webinars que vous avez préféré pour chaque thématique proposée.

Une « Web-découverte » est une conférence en ligne d’1h30 pour s’acculturer à un sujet technique en lien avec 4 grandes thématiques industrielles.

Ces conférences en ligne, présentées par les experts du Cetim et animées par un journaliste de la rédaction du magazine d’Actualité des Techniques de l’Ingénieur, apportent un éclairage technique et technologique aux enjeux et besoins des industriels sur des points clefs en lien avec l’ingénierie, la caractérisation et les matériaux, les essais et la simulation, ainsi que la fabrication et le contrôle.

Quel est votre top « Web-découverte » du Cetim ?

Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d’exigences accru, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d’investigation, la numérisation des données, leur intégration progressive au sein des process.

1- Paramètres influents en usinage

2- Initiation à la propreté des pièces mécaniques

3- Contrôle de soudure par ultrason, TOFD et PAUT

4- Assemblages soudés : les enjeux sur la conception, les procédés, leur industrialisation et le comportement des structures

5- Introduction au soudage, brasage et soudo-Brasage

A l’heure de la digitalisation, les outils et les méthodes au service de l’ingénierie évoluent et permettent de mettre en place de nouvelles activités au sein de votre entreprise dans les phases de conception et d’industrialisation.

1- Mécanique des fluides appliquée aux appareils de robinetterie

2- Excellence opérationnelle : changez vos pratiques et optimisez vos flux (module 1)

3- Contexte de l’éco-conception : les grands enjeux

Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception/investigation tant au niveau des produits que des process. Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits. Maîtriser le couplage essai/simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût/qualité/délais.

1- Analyse des concentrations de contrainte dans un modèle Eléments Finis

2- Découverte de la fatigue des matériaux/différents essais de fatigue : présentation, objectif et illustration (module 2)

3- Panorama des méthodes de contrôle de fuite

Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d’innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances.

1- Découverte de la fatigue des matériaux : définition, vocabulaire et faciès de rupture (Module 1)

2- Plastiques : matériaux / process et analyse des défauts

3- Connaissance des matières plastiques/formulations