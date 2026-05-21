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Dossier de la rédac'

Comment l’IA accompagne la mutation des usines

Publié en par Pierre Thouverez

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Informatique et numérique Innovations sectorielles Interface homme-machine (IHM) Intelligence artificielle Internet des objets Usine du futur Innovation

L'IA est aujourd'hui implémentée dans les process industriels comme un outil supplémentaire de productivité et de compétitivité.

Sommaire

L’IA nouveau pilier de l’amélioration continue
Toujours plus d’applications
L’IA au coeur de l’équation énergétique
Les grands enjeux de l’IA
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Le dessin du mois

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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

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