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Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive

Publié en par Pierre Thouverez

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Entreprises et marchés Innovations sectorielles Matériaux Déchet Valorisation Recyclage Économie Stratégie d'entreprise Compétitivité

L'économie circulaire n'est pas une branche de l'économie linéaire. Sa mise en place implique une refonte totale de l'outil de production, que trop peu de secteurs industriels ont aujourd'hui entreprise. Mais certains exemples viennent montrer que cette transition est possible, et peut-être rentable.

Sommaire

Economie circulaire : une équation économique
Un enjeu majeur pour la transition énergétique et écologique
Informatique, textile et automobile : l’heure de la circularité
La difficulté de circulariser l'économie des plastiques
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Economie circulaire : une équation économique

Un enjeu majeur pour la transition énergétique et écologique

Informatique, textile et automobile : l’heure de la circularité

Entreprises et marchés
26 Août 2024
Les DEEE, enjeu d'économie circulaire

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) constituent une parfaite illustration des enjeux...

La difficulté de circulariser l'économie des plastiques

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