Économie circulaire, un nouveau moteur pour l’industrie

L’économie circulaire ne se limite plus au traitement des déchets. Pour l’industrie, elle engage la conception des produits, l’approvisionnement en matières premières, les procédés de fabrication et l’organisation des chaînes de valeur. Si son intérêt économique tient à la réduction de certaines dépendances et à la création de nouvelles activités, sa mise en œuvre reste cependant soumise à des contraintes techniques et à des arbitrages de coûts.

Un extrait de « Objectifs et réalités de l’économie circulaire », par José-Marie LOPEZ-CUESTA, Didier PERRIN, Stéphane POMPIDOU

L’économie circulaire repose sur une rupture avec le modèle linéaire qui transforme les ressources en produits puis en déchets. Les stratégies de circularité cherchent ainsi à réduire l’usage des ressources, prolonger la durée de vie des équipements, réemployer des composants et recycler les matériaux. Le recyclage et l’écoconception constituent notamment deux leviers majeurs pour préserver les ressources. Cette logique concerne directement l’industrie, où l’approvisionnement durable, l’écoconception, la symbiose industrielle et l’économie de la fonctionnalité peuvent modifier la manière de produire et de vendre.

Pour l’industrie, l’un des principaux intérêts économiques de l’économie circulaire réside dans la sécurisation des approvisionnements en matières premières. La hausse de la demande et les tensions géopolitiques font peser des risques sur l’accès au cuivre, au lithium, au cobalt, aux terres rares ou aux platinoïdes. Le recyclage de produits en fin de vie peut contribuer à récupérer des éléments critiques et à réduire les tensions sur l’approvisionnement. Cette perspective prend d’autant plus d’importance que la baisse de la teneur des minerais accroît l’énergie nécessaire à leur extraction.

Le recyclage n’est toutefois pertinent que dans certaines conditions. Le verre, les aciers au carbone et plusieurs plastiques usuels peuvent être réintroduits dans les circuits de production. Pour les métaux couramment utilisés dans l’industrie, comme l’acier, l’aluminium ou le cuivre, le gain énergétique du recyclage par rapport à la production de matière primaire est clairement établi. Pour les plastiques, les prix des matières vierges et recyclées peuvent au contraire évoluer au détriment du recyclé. Des conditions de marché défavorables sont alors susceptibles de freiner les investissements dans les filières, même lorsque les gisements sont disponibles.

Des gains industriels dépendants de la qualité des matières

La circularité impose aussi des progrès techniques. Les matériaux récupérés ne possèdent pas toujours la qualité requise pour retrouver leur usage initial. La dispersion d’éléments chimiques, la présence de contaminants et la complexité croissante des alliages ou composites compliquent leur récupération. La miniaturisation des équipements accentue cette difficulté lorsque des matières critiques sont présentes à de très faibles concentrations.

Le risque est celui du décyclage, lorsque la matière recyclée perd en pureté, en propriétés fonctionnelles ou en valeur de marché. Le surcyclage peut au contraire permettre d’obtenir des propriétés maintenues ou améliorées, mais il exige des traitements supplémentaires dont le coût doit rester compatible avec la compétitivité. La performance d’une filière dépend donc aussi de la pureté obtenue et de la capacité du matériau secondaire à satisfaire les spécifications industrielles. La recyclabilité peut notamment être évaluée en combinant taux de recyclage et taux de pureté des matières récupérées.

Dans ce contexte, l’écoconception devient un levier central. La fin de vie doit être intégrée dès le bureau d’études afin de faciliter le démontage, le réemploi de pièces, la réaffectation de modules ou le recyclage. Ce principe suppose de rapprocher concepteurs, recycleurs et services achats. Des indicateurs de compatibilité, de diversité et de recyclabilité peuvent guider les choix, tandis que d’autres évaluent l’intérêt technique, économique et environnemental d’une matière recyclée.

Des gains industriels sous contraintes techniques

L’économie circulaire peut générer des économies, stimuler l’innovation et créer des emplois et des activités locales. Dans l’Union européenne, les emplois associés ont progressé de 5 % par an entre 2012 et 2018 pour atteindre 4 millions, et 700 000 emplois supplémentaires pourraient être créés d’ici 2030. La réglementation soutient aussi cette évolution en encourageant durabilité, réparabilité, incorporation de matières recyclées et traçabilité des ressources.

Ces bénéfices ne rendent pourtant pas le système totalement circulaire. Toute boucle nécessite l’apport de matière et d’énergie pour compenser les pertes. Les stratégies d’allongement de la durée de vie peuvent imposer des modèles économiques spécifiques et une rétro-logistique complexe, voire ralentir l’arrivée de nouveaux produits plus performants. Certaines stratégies peuvent aussi entrer en concurrence, comme le recyclage matière et l’incinération avec récupération d’énergie.

S’ajoute le risque d’effet rebond. Une meilleure efficacité dans l’usage des ressources peut conduire à une augmentation globale de la consommation et empêcher la matière recyclée de se substituer réellement aux ressources primaires. L’enjeu industriel consiste donc à arbitrer entre sobriété, durée de vie, recyclage, coûts, performances et sécurité d’approvisionnement. La circularité devient ainsi un outil de gestion industrielle des ressources dont la pertinence dépend autant des technologies disponibles que des conditions économiques.