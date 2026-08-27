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La stratégie circulaire de Michelin à l'épreuve de l’industrialisation

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La stratégie circulaire de Michelin à l’épreuve de l’industrialisation

Posté le par Pierre Thouverez dans Entreprises et marchés

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L'entreprise Michelin déploie depuis plusieurs années une stratégie industrielle destinée à circulariser l'économie de ses pneumatiques, avec à la clé de profondes mutations dans les modes de production.

Le pneu constitue un cas particulièrement complexe pour l’économie circulaire, et pour cause : sa formulation associe environ 200 composants – des élastomères, des charges renforçantes, des textiles et des métaux, entre autres – sélectionnés pour assurer dans un même temps adhérence, résistance mécanique, endurance et faible résistance au roulement. Toute substitution doit donc être validée sans dégrader l’impact environnemental ou la sécurité. Pour le dire vite, la production des pneumatiques obéit à une routine industrielle rodée depuis des décennies, notamment car ce matériel est un élément fondamental pour le secteur des transports, et pour sa sécurisation.

L’entreprise Michelin structure depuis plusieurs années sa démarche autour des cinq leviers natifs de l’économie circulaire, consistant à éviter, réduire, réutiliser, recycler et renouveler. L’objectif affiché est de porter la part moyenne de matériaux renouvelables et recyclés de 31 % actuellement – selon les chiffres publiés par le groupe – à 40 % en 2030, puis à 100 % en 2050. Une ambition à moyen terme que le géant français du pneu crédibilise par les actes. Car cette feuille de route ne se limite pas au recyclage final. Elle englobe l’allègement du pneu, l’allongement de sa durée d’usage, la réparation, le recreusage et le rechapage, ainsi que le remplacement progressif des ressources fossiles.

Des solutions diversifiées et complémentaires

L’aspect le plus séduisant, si l’on peut dire, du programme circulaire de Michelin réside dans la diversification des solutions mises en place. L’entreprise travaille par exemple sur :

  • le styrène régénéré à partir de déchets de polystyrène avec Pyrowave ;
  • les fibres de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé avec Carbios et WhiteCycle ;
  • le noir de carbone récupéré par pyrolyse de pneus usagés avec Enviro ;
  • le butadiène biosourcé produit à partir de bioéthanol dans le cadre de BioButterfly. Ce procédé doit remplacer une molécule produite à base de dérivés de pétrole et indispensable à la fabrication du caoutchouc synthétique.

La faisabilité technique à partir de ces matériaux innovants a déjà été démontrée sur des pneumatiques homologués pour la route. Michelin a présenté un pneu automobile intégrant 45 % de matériaux renouvelables et recyclés, et un pneu d’autobus atteignant 58 %. Les formulations associent notamment caoutchouc naturel, acier recyclé, silice biosourcée et noir de carbone provenant de pneus en fin de vie, le tout sans dégradation annoncée des performances.

Un autre levier pour mettre en place un cycle de production circulaire est organisationnel. Michelin a ainsi mis en place une direction opérationnelle dédiée pour rapprocher chimistes, recycleurs, équipementiers, organismes publics et fournisseurs. L’entreprise ne cherche donc pas seulement à acheter des matières secondaires, mais aussi à sécuriser de nouvelles chaînes de valeur au moyen d’actions concrètes comme le développement de démonstrateurs, la conclusion de contrats d’approvisionnement et d’engagements d’achats. Une organisation qui permet à Michelin de réduire une partie du risque lié à l’absence actuelle de filières industrielles suffisamment développées sur ce secteur d’activité.

Dernier levier majeur de la stratégie développée par Michelin,  l’analyse du cycle de vie. L’ACV constitue un outil central de mise en place d’une stratégie basée sur l’économie circulaire. Elle permet de comparer les options en intégrant la production des matières, la fabrication, le transport, l’usage et la fin de vie. Pour les pneumatiques, cette approche est indispensable, car pour certains produits, la phase d’utilisation représente l’essentiel de l’empreinte environnementale, principalement à travers la résistance au roulement. L’incorporation de matières recyclées ne serait donc pas pertinente si elle augmentait la consommation énergétique du véhicule.

Des objectifs ambitieux mais difficiles à mesurer pour le moment

Toutes les adaptations mises en place par Michelin pour circulariser la production des pneumatiques doivent aujourd’hui démontrer leur efficience. Car certains questionnements subsistent, notamment liés à l’indicateur utilisé pour qualifier les évolutions mises en œuvre.

Par exemple, la catégorie « matériaux renouvelables et recyclés » additionne des réalités différentes. Les quelque 31 % actuellement atteints proviennent encore principalement du caoutchouc naturel. Ce taux mesure donc une moindre dépendance aux ressources fossiles, mais pas nécessairement une boucle fermée dans laquelle un pneu usagé redevient, litéralement, un pneu neuf.

D’autres interrogations concernent le passage à l’échelle. Ainsi, le noir de carbone récupéré doit être purifié et caractérisé afin de retrouver des fonctions de renforcement proches de celles d’un matériau vierge. Les connaissances actuelles suggèrent que sa qualité peut être plus faible et nécessiter des traitements supplémentaires. Michelin reconnaît par ailleurs que les nouvelles matières « circulaires » peuvent coûter davantage et demander plus d’énergie durant leur phase d’industrialisation.

Le projet d’usine de pyrolyse d’Uddevalla, en Suède, illustre ce risque d’exécution. Annoncée initialement comme opérationnelle en 2025, l’installation a accumulé retards et surcoûts avant de provoquer un conflit contractuel entre les partenaires en 2026. Un épisode qui ne remet pas en cause la technologie, mais montre que la transformation d’un démonstrateur en filière industrielle reste la partie la plus incertaine de ce type de programme.

Au final, si la stratégie de Michelin apparaît technologiquement cohérente et plus complète qu’une simple politique d’incorporation de matières recyclées, sa crédibilité dépendra de résultats mesurables. On peut en identifier quatre à ce jour : la part réellement issue de pneus en fin de vie, les volumes industrialisés, le gain environnemental vérifié via l’analyse du cycle de vie, et le maintien des performances pendant toute la durée d’usage.

Ainsi, la réussite de la stratégie Michelin, au-delà des adaptations mises en place pour circulariser le cycle de vie de ses pneumatiques, se mesurera in fine par la capacité de l’entreprise à fermer la boucle de production dans la durée, en restant compétitif.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Déchet Valorisation Recyclage Économie Stratégie d'entreprise Compétitivité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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