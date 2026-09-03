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Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive

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Les thèses du mois : « Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive »

Posté le par La rédaction dans Entreprises et marchés

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Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’août, « Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Transition vers une Économie Circulaire mesurable : du choix des indicateurs aux applications dans le BTP
Maher Hodroj
Génie civil
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions de Toulouse

Méthodologie d’aide à la décision pour faciliter la transition vers l’économie circulaire
Christian Berenger Wandji Wouapi
Génie industriel : conception et production
Sciences pour la conception, l’optimisation et la production (Grenoble)

 Intégration de l’Économie Circulaire dans les PMEs industrielles : Méthodologie et étude de cas
Gabrielle Gentric
Génie industriel
Laboratoire génie industriel (Gif-sur-Yvette)

 Le produit sportif durable : d’un droit des déchets à un droit de l’économie circulaire
Clara Bermann
Droit privé
Centre de recherche Droits et perspectives du droit (Lille)

L’économie circulaire et le marché de l’UE – Une perspective de droit de la consommation et de la concurrence
Alexandra Burdulea
Droit Public
Transitions Énergétiques et Environnementales (Pau)

 Concevoir un nœud d’assemblage en tant que nouveau composant structurel facilitant une économie circulaire pour la construction des bâtiments courants
Minh-Nhat Phi
Sciences de l’ingénieur
Institut de Recherche de la Construction (ESTP)

Design de nouveaux catalyseurs à base de dérivés d’heptazines pour l’économie circulaire du carbone
Benjamin Louis
Chimie organique
Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé (Grenoble)

Réparabilité, durabilité et matières recyclées : valorisation et perspectives économiques des produits circulaires
Pierre Windinkonté Ouedraogo
Sciences économiques
Institut de recherche en gestion et en économie (Annecy)

Du diagnostic industriel à l’évaluation environnementale et économique des conditions d’activation des stratégies circulaires : application aux véhicules lourds et tout-terrain
Joris Nguyen
Génie industriel
Laboratoire génie industriel (Gif-sur-Yvette)

 Mise à niveau de systèmes médicaux complexes dans une perspective d’économie circulaire : évaluation de soutenabilité et accompagnement des pratiques industrielles et hospitalières
Projet de thèse
Angie Calixto
Ingénierie des systèmes complexes
Laboratoire génie industriel (Gif-sur-Yvette)

 

Cet article se trouve dans le dossier :

Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Déchet Valorisation Recyclage Économie Stratégie d'entreprise Compétitivité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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