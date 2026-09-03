Les thèses du mois : « Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’août, « Economie circulaire : une pratique industrielle nécessairement disruptive », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Transition vers une Économie Circulaire mesurable : du choix des indicateurs aux applications dans le BTP

Maher Hodroj

Génie civil

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions de Toulouse

Méthodologie d’aide à la décision pour faciliter la transition vers l’économie circulaire

Christian Berenger Wandji Wouapi

Génie industriel : conception et production

Sciences pour la conception, l’optimisation et la production (Grenoble)

Intégration de l’Économie Circulaire dans les PMEs industrielles : Méthodologie et étude de cas

Gabrielle Gentric

Génie industriel

Laboratoire génie industriel (Gif-sur-Yvette)

Le produit sportif durable : d’un droit des déchets à un droit de l’économie circulaire

Clara Bermann

Droit privé

Centre de recherche Droits et perspectives du droit (Lille)

L’économie circulaire et le marché de l’UE – Une perspective de droit de la consommation et de la concurrence

Alexandra Burdulea

Droit Public

Transitions Énergétiques et Environnementales (Pau)

Concevoir un nœud d’assemblage en tant que nouveau composant structurel facilitant une économie circulaire pour la construction des bâtiments courants

Minh-Nhat Phi

Sciences de l’ingénieur

Institut de Recherche de la Construction (ESTP)

Design de nouveaux catalyseurs à base de dérivés d’heptazines pour l’économie circulaire du carbone

Benjamin Louis

Chimie organique

Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l’énergie et la santé (Grenoble)

Réparabilité, durabilité et matières recyclées : valorisation et perspectives économiques des produits circulaires

Pierre Windinkonté Ouedraogo

Sciences économiques

Institut de recherche en gestion et en économie (Annecy)

Du diagnostic industriel à l’évaluation environnementale et économique des conditions d’activation des stratégies circulaires : application aux véhicules lourds et tout-terrain

Joris Nguyen

Génie industriel

Laboratoire génie industriel (Gif-sur-Yvette)