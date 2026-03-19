{{block-infos-connection}}

dossier fabrication additive

Ce dossier vous intéresse ?

Télécharger le livre blanc

Dossier de la rédac'

Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine

Publié en par Pierre Thouverez

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss
Matériaux Informatique et numérique Innovations sectorielles Composite Fabrication Fonderie Impression 3D Airbus Group Thalès Safran

La fabrication additive ou impression 3D s’impose comme l’une des technologies structurantes de l’industrie avancée, même si les volumes de production restent aujourd'hui encore marginaux.

Sommaire

La fabrication additive au soutient de la souveraineté industrielle
L'impression 3D au coeur de l'industrie
L'innovation moteur du développement de la fabrication additive
Téléchargez ce dossier en PDF
Télécharger le livre blanc

Le dessin du mois

Dessin Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

La fabrication additive au soutient de la souveraineté industrielle

L'impression 3D au coeur de l'industrie

L'innovation moteur du développement de la fabrication additive

Téléchargez ce dossier en PDF

Le dessin du mois

Dessin Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité