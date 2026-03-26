{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Les thèses du mois : L'efficacité énergétique comme clé de compétitivité

En ce moment

Les thèses du mois : « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine »

Posté le par La rédaction dans Informatique et numérique

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mars, « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Réalisation de miroirs en carbure de silicium par fabrication additive
Maëlys Gauthé
Sciences des Matériaux
Université Paris-Saclay

Experimental study οf the additive manufacturing οf silicοn nitride
Théotim Marie
Chimie
Normandie

Stratégies d’élaboration de matériaux métalliques à contrôle local par fabrication additive
Alexandre Margueret
Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie
Université Grenoble Alpes

Biocomposites à fibres longues pour la fabrication additive : Développement et optimisation
Xikun Wu
Matériaux, mécanique, structures
Reims

Fabrication additive par diffusion atomique : relation entre paramètres procédé et propriétés mécaniques
Victoria Mondesir-About
Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie
Troyes

Élaboration d’un dispositif de diagnostic médical en papier par procédé de fabrication additive
Erwan Troussel
Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie
Université Grenoble Alpes

Multi-scale poro-elastic model of the stem/femur system for additive manufacturing of a patient-specific femoral stem with mechanical properties gradient
Emmanuel Thoulon
Biomécanique
Lyon, INSA

Proposition d’une approche méthodologique outillée pour la gestion des connaissances dans les processus de conception de produits : application à la fabrication additive
Jean René Camara
Conception
Paris, ENSAM

Surveillance in situ du procédé de fabrication additive par fusion sur lit de poudre (PBF-LB/M) pour la détection des défauts de porosité
El Arbi Hajjioui
Génie mécanique, mécanique des matériaux
Université de Toulouse

Influence de l’état de surface sur les propriétés en fatigue des structures obtenues par fabrication additive arc-fil : état brut, martelé et parachevé jet d’eau
Mathilde Renault
Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces
Palaiseau, École nationale supérieure de techniques avancées

Cet article se trouve dans le dossier :

Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine

L'impression 3D au coeur de l'industrie

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Composite Fabrication Fonderie Impression 3D Airbus Group Thalès Safran
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Dans l'espace, les spermatozoïdes ont du mal à trouver leur chemin
Grand Est: initiative transfrontalière pour développer l'hydrogène vert
Ex-Vencorex: le ministre de l'industrie veut travailler à une "solution"
Vaches découpées en vie: L214 porte plainte contre un abattoir de Martinique
Enquête pour escroquerie de plus d'un million d'euros à MaPrimeRénov'
TotalEnergies déclare avoir diminué son empreinte carbone en 2025 (rapport environnemental)
Black Friday: un tiers des commerçants en ligne trichent selon l'UE
Vidéo générée par l'IA: ByteDance (TikTok) déploie SeeDance 2.0 à l'international
Outre-mer: des hausses de carburants annoncées au 1er avril, liées au conflit au Moyen-Orient
IA : le Parlement européen vote l'interdiction de la création de "deepfakes" sexuels
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Travail des matériaux - Assemblage
Travail des matériaux - Assemblage

Usinage, soudage, formage: toutes les techniques de travail et d'assemblage des matériaux!

Obtenir

Livre blanc Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine
26 Mar 2026
Fabrication additive : la France face au défi d’une filière...

La fabrication additive peut-elle être le moteur de la souveraineté industrielle française ?

Livre blanc Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne
26 Fév 2026
Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne

Le Chips Act est un pari industriel pour le Vieux continent.

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité