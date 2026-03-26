Les thèses du mois : « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mars, « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Réalisation de miroirs en carbure de silicium par fabrication additive

Maëlys Gauthé

Sciences des Matériaux

Université Paris-Saclay

Experimental study οf the additive manufacturing οf silicοn nitride

Théotim Marie

Chimie

Normandie

Stratégies d’élaboration de matériaux métalliques à contrôle local par fabrication additive

Alexandre Margueret

Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie

Université Grenoble Alpes

Biocomposites à fibres longues pour la fabrication additive : Développement et optimisation

Xikun Wu

Matériaux, mécanique, structures

Reims

Fabrication additive par diffusion atomique : relation entre paramètres procédé et propriétés mécaniques

Victoria Mondesir-About

Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie

Troyes

Élaboration d’un dispositif de diagnostic médical en papier par procédé de fabrication additive

Erwan Troussel

Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie

Université Grenoble Alpes

Multi-scale poro-elastic model of the stem/femur system for additive manufacturing of a patient-specific femoral stem with mechanical properties gradient

Emmanuel Thoulon

Biomécanique

Lyon, INSA

Proposition d’une approche méthodologique outillée pour la gestion des connaissances dans les processus de conception de produits : application à la fabrication additive

Jean René Camara

Conception

Paris, ENSAM

Surveillance in situ du procédé de fabrication additive par fusion sur lit de poudre (PBF-LB/M) pour la détection des défauts de porosité

El Arbi Hajjioui

Génie mécanique, mécanique des matériaux

Université de Toulouse