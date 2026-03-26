Les thèses du mois : « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de mars, « Fabrication additive : la France face au défi d’une filière industrielle souveraine », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Réalisation de miroirs en carbure de silicium par fabrication additive
Maëlys Gauthé
Sciences des Matériaux
Université Paris-Saclay
Experimental study οf the additive manufacturing οf silicοn nitride
Théotim Marie
Chimie
Normandie
Stratégies d’élaboration de matériaux métalliques à contrôle local par fabrication additive
Alexandre Margueret
Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie
Université Grenoble Alpes
Biocomposites à fibres longues pour la fabrication additive : Développement et optimisation
Xikun Wu
Matériaux, mécanique, structures
Reims
Fabrication additive par diffusion atomique : relation entre paramètres procédé et propriétés mécaniques
Victoria Mondesir-About
Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie
Troyes
Élaboration d’un dispositif de diagnostic médical en papier par procédé de fabrication additive
Erwan Troussel
Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie
Université Grenoble Alpes
Multi-scale poro-elastic model of the stem/femur system for additive manufacturing of a patient-specific femoral stem with mechanical properties gradient
Emmanuel Thoulon
Biomécanique
Lyon, INSA
Proposition d’une approche méthodologique outillée pour la gestion des connaissances dans les processus de conception de produits : application à la fabrication additive
Jean René Camara
Conception
Paris, ENSAM
Surveillance in situ du procédé de fabrication additive par fusion sur lit de poudre (PBF-LB/M) pour la détection des défauts de porosité
El Arbi Hajjioui
Génie mécanique, mécanique des matériaux
Université de Toulouse
Influence de l’état de surface sur les propriétés en fatigue des structures obtenues par fabrication additive arc-fil : état brut, martelé et parachevé jet d’eau
Mathilde Renault
Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces
Palaiseau, École nationale supérieure de techniques avancées
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