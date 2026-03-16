La fabrication additive transforme aussi les métiers de l’industrie

Si l'impression 3D s'impose progressivement dans l'industrie grâce à son fort potentiel, son déploiement repose aussi sur des compétences humaines très spécifiques. Ingénieurs, designers ou techniciens interviennent à chaque étape, de la conception des pièces à leur production. Tour d'horizon de six métiers clés.

Au contraire de l’usinage, qui consiste à retirer de la matière, la fabrication additive, également appelée impression 3D, désigne un ensemble de procédés permettant de fabriquer des pièces par ajout de matière couche après couche. Depuis une vingtaine d’années, elle connaît un véritable essor et est utilisée dans des secteurs aussi variés que l’aérospatial, l’automobile, le médical ou encore le bâtiment. Mais son développement ne repose pas seulement sur des machines et nécessite des compétences spécifiques. Voici six profils de métiers recherchés pour mettre en œuvre cette technologie.

L’ingénieur R&D

Il occupe une position stratégique dans l’évolution de la fabrication additive, puisque son rôle consiste à concevoir de nouveaux procédés, développer de nouveaux matériaux et améliorer les performances des systèmes d’impression. L’ingénieur R&D est souvent employé dans des laboratoires industriels ou des centres de recherche, dans lesquels il mène des expérimentations et développe des innovations susceptibles d’être industrialisées. Son objectif est de repousser les limites actuelles de la fabrication additive, notamment en matière de précision, de vitesse de production ou de nouvelles applications industrielles.

Le concepteur pour la fabrication additive

Également nommé designer pour la fabrication additive, ce métier nécessite de maîtriser une approche spécifique appelée Design for Additive Manufacturing (DfAM), dont la finalité est de chercher à optimiser et à tirer parti des formes complexes permises par cette technologie. Par exemple, cette fonction suppose de connaître les particularités des structures lattice ou en treillis, permettant de rendre les pièces plus légères et plus solides, ou encore l’optimisation topologique, une méthode permettant d’obtenir une répartition optimale de la matière.

L’ingénieur d’applications

Son travail consiste à faire le lien entre les différentes solutions techniques proposées par la fabrication additive et les besoins des industriels. L’ingénieur d’applications doit être en mesure d’analyser les besoins des clients, d’identifier les pièces pouvant être produites en impression 3D, de recommander les procédés et les matériaux les plus adaptés et enfin d’accompagner les clients dans l’intégration de la technologie retenue, notamment dans la prise en main des machines. Ce professionnel doit faire preuve d’une grande maîtrise des différentes méthodes d’impression, telles que la fusion sur lit de poudre, le dépôt de fil fondu ou la stéréolithographie.

L’ingénieur matériaux

Une grande variété de matériaux peut être utilisée dans la fabrication additive : plastiques, métaux, alliages, composites, céramiques techniques… L’ingénieur doit donc être capable de les sélectionner et d’anticiper les propriétés mécaniques et thermiques des pièces imprimées. Il est amené à réaliser des essais et des analyses dans le but de comprendre le comportement des matériaux pendant et après l’impression, grâce notamment à l’étude des microstructures.

L’ingénieur procédés

La qualité d’une pièce imprimée en 3D dépend de plusieurs paramètres du procédé utilisé, parmi lesquels la puissance du laser, la température, la vitesse de dépôt ou l’orientation de la pièce. Le travail de l’ingénieur procédés consiste donc à optimiser ces paramètres, pour notamment atteindre la densité et les propriétés mécaniques recherchées pour chaque pièce. Pour cela, il est amené à analyser les différentes étapes du processus, à mettre en place des protocoles d’essais et à développer des méthodes de production industrialisables, tout en garantissant leur répétabilité. Sa fonction nécessite d’utiliser de la modélisation pour anticiper les défauts et améliorer les performances des pièces.

Le technicien ou opérateur en impression 3D

Sa fonction consiste à assurer la production au quotidien. À partir d’un modèle numérique, il prépare le fichier de fabrication, configure la machine et surveille l’impression des pièces. Ce travail inclut également le post-traitement, c’est-à-dire le nettoyage, le retrait des supports, ainsi que le contrôle qualité. Le technicien doit maîtriser plusieurs technologies d’impression et les logiciels de préparation des fichiers.