La fabrication additive à l’heure des choix industriels

La fabrication additive n’est plus seulement associée au prototypage rapide. Elle s’inscrit désormais dans des logiques de production, avec des niveaux de maturité variables selon les procédés et les matériaux employés. Longtemps cantonnée aux maquettes et aux prototypes, elle s’est imposée comme une réponse industrielle aux limites de certains procédés conventionnels, en particulier lorsqu’il s’agit de produire des formes complexes, des petites séries ou des pièces à forte valeur ajoutée.

Un extrait de « Fabrication additive – Principes généraux », par Floriane LAVERNE, Frédéric SEGONDS, Patrice DUBOIS

La fabrication additive repose sur un principe simple, celui d’un objet obtenu couche par couche par ajout de matière à partir d’un modèle numérique. Cette logique bouleverse les schémas classiques fondés sur l’enlèvement de matière ou le formage. Elle supprime, dans de nombreux cas, le recours aux outillages dédiés ou aux ébauches brutes, tout en ouvrant l’accès à des géométries internes et externes difficilement réalisables autrement.

Les modes de production actuels s’organisent autour de deux grands ensembles. Le premier demeure le prototypage rapide, qui accélère la validation des formes, de l’ergonomie ou de certaines fonctions avant industrialisation. Le second correspond à la fabrication rapide, elle-même structurée entre outillage rapide et fabrication additive directe. Dans l’outillage rapide, la technologie sert à produire des moules, des empreintes ou des modèles intermédiaires. Dans la fabrication additive directe, l’objectif est la production de pièces finies, denses et fonctionnelles.

Cette montée en puissance de la production directe s’explique par la maturité atteinte par certains procédés, notamment la fusion sur lit de poudre, dont la précision s’est accrue et l’offre matière élargie. De plus, ses propriétés mécaniques sont devenues comparables à celles obtenues par d’autres techniques de fabrication. La compétitivité se joue surtout sur les petites séries, les pièces complexes et les composants à forte valeur ajoutée, la technologie permettant aussi de réduire sensiblement les pertes de matière sur certaines pièces aéronautiques par rapport à l’usinage.

Les secteurs les plus avancés en matière de fabrication additive sont déjà identifiés. L’aéronautique, la défense, le spatial et le médical figurent parmi les pionniers. Dans ces secteurs, la technologie apporte des réponses concrètes à plusieurs enjeux industriels, avec des structures allégées, des assemblages simplifiés, ainsi que des formes internes plus faciles à produire. En outre, dans le domaine médical, les implants et prothèses sont mieux adaptés à chaque patient.

Une maturité contrastée selon les matériaux et les procédés

La maturité industrielle de la fabrication additive s’apprécie d’abord au regard des matériaux utilisés. Quatre grandes familles sont concernées, respectivement les métaux, les polymères, les céramiques et les composites.

En volume, les polymères restent dominants avec 80 % des volumes vendus, tandis que les métaux occupent une place croissante, portée par l’intérêt industriel pour la fabrication directe. Cette progression reste toutefois encadrée par des contraintes fortes, telles qu’une disponibilité limitée des nuances, un coût matière élevé, des exigences de pureté et de granulométrie, la nécessité d’une atmosphère contrôlée pour certains alliages et des précautions sanitaires dans la manipulation des poudres fines.

Côté polymères, plusieurs procédés sont déjà bien maîtrisés. La photopolymérisation en cuve offre une bonne précision et des états de surface de qualité, mais elle reste limitée par la variété et les performances des résines, qui vieillissent et ne conviennent pas toujours aux prototypes fonctionnels exigeants. La projection de matière se distingue par sa capacité à produire du multi-matériaux et de la couleur, avec une gamme étendue de matériaux utiles pour simuler le comportement de pièces injectées. L’extrusion de matière, très répandue grâce à son coût d’accès réduit, domine sur les machines de bureau et professionnelles, mais sa qualité reste plus adaptée au prototypage et à certains usages ciblés qu’à une fabrication de pièces critiques.

Pour les métaux, la situation est différente. La fusion sur lit de poudre apparaît comme le procédé le plus mature pour la production de pièces fonctionnelles en petite série. Elle est déjà qualifiée pour certaines fabrications en série dans l’aéronautique, avec des gains sur l’intégration de fonctions et la réduction du nombre de composants. Le dépôt de matière sous énergie concentrée, autre procédé utilisé notamment pour les métaux, est lui aussi orienté vers des applications industrielles, avec toutefois une précision moindre et des épaisseurs de couche plus importantes, ce qui le place dans une logique industrielle différente.

D’autres procédés restent plus limités en maturité pour des usages mécaniques élevés. La projection de liant accepte une large palette de matériaux, des polymères aux métaux en passant par les céramiques, mais la fragilité des pièces obtenues impose souvent infiltration ou frittage et réserve ce procédé à des applications peu chargées mécaniquement. La stratification de couches conserve, elle aussi, des usages spécifiques.

Cette diversité confirme que la maturité de la fabrication additive n’est pas uniforme. Elle est élevée pour certaines combinaisons de procédés et de matériaux, en particulier dans les métaux à haute valeur ajoutée et dans plusieurs applications polymères de prototypage avancé, mais elle reste plus partielle dès qu’entrent en jeu les exigences de certification, de qualification, de répétabilité et de coût.

La contribution potentielle à la souveraineté industrielle peut être déduite de plusieurs caractéristiques déjà établies. La technologie réduit la dépendance aux outillages lourds, raccourcit les cycles de développement, permet l’internalisation de certains prototypes et protège ainsi la confidentialité des produits en cours de conception. Elle favorise aussi une production à la demande, la sous-traitance locale via des prestataires spécialisés, et l’émergence d’un écosystème fondé sur les fichiers numériques, les compétences et les capacités de fabrication distribuées. Pour les petites séries, les pièces stratégiques ou le sur-mesure, cette logique ouvre la voie à une production plus proche du besoin, moins dépendante des chaînes longues et plus apte à sécuriser des savoir-faire industriels.

Cette perspective reste conditionnée à la levée de verrous encore clairement identifiés, notamment le coût des machines et des matières, la taille des pièces et les exigences de qualification.