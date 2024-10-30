Dossier de la rédac' Novembre 2025

Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique

#Énergie #Environnement

Le captage, le stockage et la revalorisation du CO₂ disposent aujourd'hui d'un panel de solutions technologiques éprouvées, indispensables à certains secteurs industriels pour décarboner leurs activités, mais qui doivent trouver un business model rentables pour devenir incontournables.

Sommaire
Le CCUS, solution au cas par cas pour les industriels
Le CCUS, un foisonnement d'innovations
Les matériaux, pivot de l'innovation pour le CCUS
Le dessin du mois

Dessin De l’intérêt de capter le CO2 biogénique

