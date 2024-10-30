Le CCUS, levier industriel pour atteindre la neutralité carbone
Face à la lenteur de la décarbonation en France mais aussi à l'international, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS) s’impose comme une voie de...
Le captage, le stockage et la revalorisation du CO₂ disposent aujourd'hui d'un panel de solutions technologiques éprouvées, indispensables à certains secteurs industriels pour décarboner leurs activités, mais qui doivent trouver un business model rentables pour devenir incontournables.
Le CCUS, solution au cas par cas pour les industriels
Face aux impératifs de décarbonation, la question de la récupération et de la revalorisation du dioxyde de carbone devient centrale dans les stratégies industrielles.
Alors que la décarbonation industrielle devient une urgence stratégique, le CCUS s’impose comme un levier technologique essentiel pour réduire les émissions de gaz à...
La capture, utilisation et stockage du CO₂ est devenue un élément quasi incontournable des feuilles de route « net zéro » pour l’industrie lourde notamment. Avec des...
Le CCUS, un foisonnement d'innovations
L’industrialisation de procédés de captage du carbone est un pilier émergent des stratégies bas-carbone, surtout dans les secteurs responsables de fortes émissions...
Un accord inédit vient d'être signé entre la France et la Norvège, autorisant l’exportation du CO₂ industriel français vers des sites de stockage géologique offshore...
Et si le CO₂ industriel devenait un ingrédient clé de nos matériaux de construction ? Des chercheurs ont mis au point un procédé électrochimique capable de transformer...
Selon une nouvelle étude, la France détient un potentiel de stockage géologique du CO2 estimé à 4,7 milliards de tonnes. De nombreuses incertitudes pèsent néanmoins sur...
Le réchauffement climatique repose en grande partie sur l’accumulation rapide du CO2 dans l’atmosphère. Face aux limites des solutions existantes, la maîtrise des...
Les matériaux, pivot de l'innovation pour le CCUS
Toute jeune start-up récompensée par le concours i-Lab, BioUpp cherche à exploiter le CO2 issu des méthaniseurs et l’énergie convertie sous forme d’hydrogène pour...
Quelle nouveauté a émergé dans le domaine des matériaux en ce mois d'octobre ? Un matériau organique poreux pour piéger les molécules de CO2 de l'air ambiant...
