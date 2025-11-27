Les thèses du mois : « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Politique climatique dans le secteur agricole : efficacité, coûts de surveillance, séquestration du carbone et risque

Roxane Photinodellis

Sciences économiques

Paris-Saclay Applied Economics

Séquestrer du CO2 dans les sols agricoles : de l’émergence de l’idée à la vente de crédits controversés

Alain Roux

Économie

Centre de Recherche Interdisciplinaire Économie Gestion

Produits résiduaires organiques issus de déchets périurbains : évaluation des potentialités et impacts agro-environnementaux en maraîchage périurbain

Lelenda Kebalo

Sciences du sol

Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes

Contribution des tourbières françaises à l’objectif national de neutralité carbone d’ici à 2050

Lise Pinault

Biologie des populations et écologie

Laboratoire chrono-environnement

Capture et Biotransformation de gaz à effet de serre

Jeanne Gallard

Sciences des Agroressources

Laboratoire de Chimie Agro-industrielle

Impact des traits des arbres et des microorganismes associés sur la dynamique du carbone dans des arboretums européens, sous influence de l’utilisation passée des terres et des conditions pédo-climatiques

Fadwa Khalfallah

Biologie et écologie des forêts et des agrosystèmes

Interactions Arbres Micro-organismes

Evaluation du potentiel d’émissions négatives des technologies d’utilisation du CO2

Sibylle Duval-Dachary

Génie des Procédés

ITAP Information et Technologie pour les Agro-Procédés

Les carbonates microbiens, un avenir pour la capture et le stockage du CO2 (CARBOSTOCK)

Pierre Boussagol

Géodynamique des enveloppes supérieures

Biogéosciences

Quel est le rôle des crédits carbone pour le secteur privé dans le financement de l’élimination du CO2 ?

Projet de thèse

Coline Seralta

Ingénierie économique

Laboratoire Génie Industriel