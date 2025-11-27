Les thèses du mois : « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de septembre, « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Politique climatique dans le secteur agricole : efficacité, coûts de surveillance, séquestration du carbone et risque
Roxane Photinodellis
Sciences économiques
Paris-Saclay Applied Economics
Séquestrer du CO2 dans les sols agricoles : de l’émergence de l’idée à la vente de crédits controversés
Alain Roux
Économie
Centre de Recherche Interdisciplinaire Économie Gestion
Produits résiduaires organiques issus de déchets périurbains : évaluation des potentialités et impacts agro-environnementaux en maraîchage périurbain
Lelenda Kebalo
Sciences du sol
Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes
Contribution des tourbières françaises à l’objectif national de neutralité carbone d’ici à 2050
Lise Pinault
Biologie des populations et écologie
Laboratoire chrono-environnement
Capture et Biotransformation de gaz à effet de serre
Jeanne Gallard
Sciences des Agroressources
Laboratoire de Chimie Agro-industrielle
Impact des traits des arbres et des microorganismes associés sur la dynamique du carbone dans des arboretums européens, sous influence de l’utilisation passée des terres et des conditions pédo-climatiques
Fadwa Khalfallah
Biologie et écologie des forêts et des agrosystèmes
Interactions Arbres Micro-organismes
Evaluation du potentiel d’émissions négatives des technologies d’utilisation du CO2
Sibylle Duval-Dachary
Génie des Procédés
ITAP Information et Technologie pour les Agro-Procédés
Les carbonates microbiens, un avenir pour la capture et le stockage du CO2 (CARBOSTOCK)
Pierre Boussagol
Géodynamique des enveloppes supérieures
Biogéosciences
Quel est le rôle des crédits carbone pour le secteur privé dans le financement de l’élimination du CO2 ?
Projet de thèse
Coline Seralta
Ingénierie économique
Laboratoire Génie Industriel
Molécules et matériaux innovants pour la capture directe du CO2 atmosphérique
Projet de thèse
Disha Bhattacharjee
Chimie
Laboratoire de Chimie Moléculaire
